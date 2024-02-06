Руслана показала рідкісне фото з татом і публічно подякувала йому за подарунок

Українська співачка Руслана показалася з татом Степаном і публічно подякувала йому за особливий подарунок.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала архівне фото з татом на тлі українських прапорів. У кадрі Руслана з найріднішою людиною постає усміхненою в обіймах.

У публікації співачка зазначила, що її тато зі Львова передав гостинців. Зокрема, мед і горіхи. Втім, Руслана була вражена ще одним вчинком тата. Як виявилося, разом зі смаколиками він передав конверт з грошима для закупівлі дронів для військових.

Українська зірка була невимовно рада такому цінному сьогодні подарунку, тому щиро подякувала татові.

Руслана з татом / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Сьогодні мій тато передав мені зі Львова домашній мед, горіхи і конверт, у якому були гроші на дрони. Тату, дякую Тобі! Я Тебе безмежно люблю!", - замилувала підписом знаменитість.

Своєю чергою, шанувальники Руслани подякували її татові за виховання чудової доньки з великим серцем:

Руслано, дякуємо Вам і батькові, що виховав таку гарну та розумну україночку

Які ви надзвичайно гарні! І дякую вашому батькові за вас, людино-серце. І звісно, за його допомогу в досягненні миру

Які ви чарівні!

Нагадаємо, нещодавно на сцені нацвідбору на "Євробачення-2024" Руслана виконала запальний хіт "Дикі танці", з яким вона 2004 року перемогла на "Євробаченні".

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