Руслана пригадала кумедну історію, як Кузьма Скрябін жбурнув їй в обличчя торт просто на сцені

Українська співачка Руслана вшанувала пам'ять легендарного артиста Кузьми Скрябіна та пригадала кумедну історію, пов'язану з ним.

Виконавиця розповіла, як вони разом 2012 року їздили у гастрольний тур, який був присвячений "Євро-2012". Руслана зізналась, що тоді у неї була строга дієта, а от Кузьма підколював співачку, що вона нічого не їсть.

Тож на завершальному концерті виконавець вирішив нагодувати свою колегу за сценою. Кузьма виніс торт та жбурнув його Руслані просто в обличчя. Співачка говорить, що ніколи не забуде, як перед багатотисячною публікою їла той торт.

"Так от, у Дніпрі, вже вкінці, коли я виступила, Кузьма вийшов на сцену і виніс торт, і каже: "Це тобі мала, за те, що ти не їси". І при всіх той торт мені в лице… Вимастив мене повністю тим тортом. І все – я мусила облизуватися, бо йшла пряма трансляція. Це все було на очах у багатотисячної публіки. Я ніколи тепер не забуду, як мене Кузьма тортом нагодував. Це, напевно, вперше і востаннє в житті, що я їла торт на сцені", - розповіла Руслана в інтерв'ю "24 Каналу".

Нагадаємо, 17 серпня Кузьмі Скрябіну мало б виповнитися 55 років. Українські артисти вшановують пам'ять легендарного співака та діляться архівними світлинами та спогадами, пов'язаними з ним.

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