Руслана прокоментувала свою ймовірну вагітність: "Це не інтрига, це крик душі"

Співачка підтвердила, що дійсно дуже мріє стати мамою.

Відома українська співачка Руслана прокоментувала свою можливу вагітність.

Так, днями у програмі "Маскарад" знаменитість заінтригувала, що мріє стати мамою й натякнула на ймовірний цікавий стан. У програмі "Сніданок. Вихідний" виконавиця прокоментувала свої слова. Знаменитість не підтвердила, але й не спростувала чутки про те, що при надії.

"Це не інтрига, це крик душі. Коли я це говорила, я говорила це свідомо. Звичайно, це інтимні речі, які ми з Сашком хочемо тримати не для кадру. Багато людей завжди знали, як я жертвую собою, особистим життям. Вони знали, що віддаючи таку енергетику, дівчині буде важко закумулювати сили, щоб завагітніти. І теорія "лягай, їж, спи, задирай ноги, нічого не роби" була не для мене. Тому зараз я хочу звернутися до всіх дівчат: немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше, що в цьому житті зворушує – це родина. Не можна бути самотньому, не можна нікому не належати, лише зорям. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя", – поділилася виконавиця.

Руслана розповіла про свій образ Мавки на шоу "Маскарад"

Зауважимо, Руслана 25 років перебуває у шлюбі з чоловіком та продюсером Олександром Ксенофонтовим. Дітей у пари немає.

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