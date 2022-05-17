Руслана разом з дружинами захисників Маріуполя закликала Ердогана врятувати бійців з "Азовсталі"

Співачка Руслана вирушила разом з родинами захисників Маріуполя до Туреччини.

Виконавиця там виступила на пресконференції, де закликала про порятунок бійців з "Азовсталі.

Як розповіла Руслана в ефірі телемарафону, вона з родинами захисників просять президента Ердогана, аби той об’єднав свої зусилля з президентом Китаю, та допоміг врятувати бійців з "Азовсталі".

Руслана в ефірі телемарафону

"Це пресконференція була присвячена перш за все для того, щоб ще раз звернути увагу, це було прохання дружин бійців, щоб президент Ердоган об’єднав свої зусилля з президентом Китаю, і щоб вони разом зробили екстракцію, тобто щоб евакуація була для всіх без винятку бійців", - розповіла Руслана.

Також співачка додала, що вони вже домовилися про зустріч з помічником Ердогана. Утім, є надія, що й сам президент зможе зустрітися з родинами захисників Маріуполя.

"Планується зустріч. Вже є домовленість, що помічник Ердогана зустрінеться, і є навіть надія, що сам президент України зможе зустрітися. Немає сумніву, що президент Ердоган хоче допомогти і зробити все, і це не є лише політичні справи. Це є питання людяності", - говорить співачка.

Руслана в ефірі телемарафону

Також Руслана повідомила й про те, що відповідне звернення планується й до президента Китаю. Утім, наразі вона разом з волонтерами планує, як це правильно зробити.

"Ми думаємо, як це правильно та коректно зробити, щоб це спрацювало на практиці. Ми чітко апелювали, як звернутися до президента Ердогана, а тепер будемо думати, як це правильно зробити", - додала співачка.

Руслана розповіла про акцію у Стамбулі на підтримку захисників "Азовсталі" та допомогу Туреччини

Нагадаємо, поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", вдалося вивезти з блокади.

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