Руслана шокувала "екстремальною" дисципліною та суперечками з Усиком через її тренування

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Реклама

Українська співачка та переможниця «Євробачення-2004» Руслана розкрила деталі свого режиму, який сприяє неперевершеному вигляду у 52 роки.

За словами артистки, її спорт давно вийшов за межі звичайного фітнесу і більше нагадує підготовку спортсмена високого рівня. Руслана зізналася, що працює з тілом максимально інтенсивно, адже для неї це не лише про форму, а й про голос і сценічну витривалість. Такий підхід, говорить вона, не раз викликав занепокоєння навіть у відомих професійних спортсменів.

«Боюсь все розповідати, бо якщо почну, то ви зомлієте всі. Це вже наближається до великого спорту. Те, що я з собою витворяю, мені наші боксери казали: „Ми тобі не радимо на такі виснаження працювати“. Це були брати Кличко й Усик. Ми з Усиком дуже багато мали суперечок з цього приводу. Я надзвичайно екстремально займаюсь. Я треную свій голос через тіло. Це дуже непроста робота», — приголомшила Руслана в інтерв’ю blik.ua.

Реклама

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Зірка зізнається, що за будь-яких обставин завжди шукає способи фізичних навантажень і загартовування у ванній з холодною водою. Натомість нічний голод Руслана тамує чорний листовим чаєм. Крім того, має особливі вподобання у їжі й раціон складає збалансовано з певними табу.

«Має бути листовий чай. Зелений чай зранку і до пів на шосту вечора. Після — чорний чай. Я прополіс дуже люблю. Його треба додавати до всього, що тільки можеш. Тільки ввечері, близько восьмої, починаю їсти. Що я рекомендую — різні супи-пюре. Дуже корисно спекти яблуко з корицею. Робити домашні йогурти, кефіри. Салати я дуже люблю. Єдине, що я олію не вживаю, жодних спецій. Сіль, цукор — не знаю цих слів», — поділилася співачка.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана також розповіла про свої б’юті-звички, які частково перейняла від мами. Серед них — умивання холодною водою, використання льоду, натуральних масок і меду для догляду за шкірою.

«Обов’язково умиватися студеною водою. Це моя мама мене навчила. Ще дуже добре льодом обтертися. Добре вмиватися травами, зеленим та чорним чаєм. Від яйцевого жовтка такий ліфтинг. Помастити 10 хвилин і будете просто, як в школі. Далі мед, що має вже зацукрованість. Він як скраб. Але не просто втирати, а робити масаж обличчя. Гречаний мед — це номер один», — розповіла артистка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Руслана розповіла про 30-річний шлюб з чоловіком і їхні рідкісні зустрічі.

Новини партнерів