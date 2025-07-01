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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
854
Час на прочитання
1 хв

Руслана шокувала подробицями "прильоту" поблизу свого будинку: "Пішли тріщини по хаті"

Артистка назвала, що їй допомагає заспокоюватися під час повітряних тривог.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Руслана

Руслана / © скриншот з відео

Переможниця “Євробачення-2004”, українська співачка Руслана приголомшила, як окупанти понівечили її будинок неподалік Києва.

Зірка розповіла, що вона стала свідком збиття ворожого дрона буквально за 300–500 метрів від її оселі. І нещодавно один з потужних вибухів, за словами Руслани, спричинив значні пошкодження будинку. Попри страх і шок співачка говорить, що завжди знаходить опору в духовності і під час повітряних тривог подумки просить у вищих сил захистити людські життя.

Руслана / © скриншот з відео

Руслана / © скриншот з відео

“Я бачила, як збили БпЛА за 300–500 метрів від мене. Один раз був “приліт” — у нас розбилося скло. Якось через вибух у нас обвалилася частина конструкції балкона, пішли тріщини по хаті. Я зловила себе на думці, що ніколи не просила в молитві лише за мій будинок. Я молюсь, щоб збили дрон чи ракету і вони впали десь у полі, не на житлові райони. Якщо я дізнаюся, що є “приліт”, є жертви, то сприймаю свою молитву як недостатню, не до кінця сильну, думаю, що я не навчилася достатньо правильно молитися. І молитися не за себе! Я вважаю, що егоїзм призводить до самознищення”, — поділилася зірка в інтерв'ю ”Главкому”.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також приголомшила історією, як вибухова хвиля значно пошкодила її розкішний будинок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
854
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