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Руслана тоді й зараз: як змінилася співачка за 28 років

Руслана тоді й зараз: як змінилася співачка за 28 років

instagram.com/ruslana.lyzhychko

Творчий шлях артистка розпочала 1993 року.

Популярна українська співачка Руслана Лижичко, вона ж Руслана, свого часу захопила українців та всю Європу не лише своїм потужним вокалом, а й "дикими танцями".

Творчий шлях артистка розпочала 28 років тому. За цей час виконавиця заявила про себе, як про сильну вокалістку з шаленою енергією та безмежною любов'ю до Батьківщини.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінювалася артистка протягом своєї кар'єри.

Руслана Лижичко народилася у Львові 24 травня 1973 року. Майбутня зірка від дитинства на сцені. Так, ще школяркою вона співала у дитячих гуртах та ансамблях.

© прес-служба Руслани
прес-служба Руслани
© facebook.com/ruslana.lyzhychko
facebook.com/ruslana.lyzhychko

Виконавиця навчалася у музичній школі, а після випуску вступила на диригентське відділення до Львівської консерваторії ім. Лисенка.

Святослав Вакарчук, Юлія Лорд та Руслана / © facebook.com/ulia.lord.official
Святослав Вакарчук, Юлія Лорд та Руслана / facebook.com/ulia.lord.official

1993 року почалася музична кар'єра співачки. Так, Руслана перемогла у фестивалі "Червона Рута — 93". Наступного року вона стала співзасновницею студії "Люксен" разом зі своїм продюсером Олександром Ксенофонтовим. Понад два роки артистка займалася радіорекламою та озвучувала ролики.

© facebook.com/ruslana.lyzhychko
facebook.com/ruslana.lyzhychko

1995-го Руслана та Ксенофонтов одружилися.

1995 рік / © instagram.com/ruslana.lyzhychko
1995 рік / instagram.com/ruslana.lyzhychko
© facebook.com/ruslana.lyzhychko
facebook.com/ruslana.lyzhychko

1997 року Руслана перемогла у "Таврійських іграх". Свій перший кліп співачка випустила того ж року. Тоді артистка зняла відео на пісню "Ти". У ролику 24-річна Лижичко постала із пишним кучерявим волоссям та в довгій чорній сукні з розрізом до стегна.

Протягом наступного року Руслана представила слухачам два альбоми та запрем'єрила один зі своїх хітів "Світанок".

© instagram.com/ruslana.lyzhychko
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Зокрема, композиція виборола приз "Золота Жар-птиця-98" у номінації "Найкраща пісня року".

Шаленої популярності артистка здобула 2004 року – після перемоги на конкурсі "Євробачення". Виконавиця приголомшила несамовитою енергетикою, шаленими танцями та потужним голосом.

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Запам'яталася довговолоса красуня і своїм хижим образом. Зірка максимально віддавалася на сцені, демонструючи і свій вокальний талант, і розкішне підкачане тіло.

© instagram.com/ruslana.lyzhychko
instagram.com/ruslana.lyzhychko
© galinfo.com.ua
galinfo.com.ua

Протягом кар'єри артистка не вдавалася до кардинальних змін у зовнішності. Артистка не зраджувала довгому розкішному волоссю та своєму натуральному кольору. Втім, задля знімань співачка могла приміряти перуки. Зокрема, фани бачили кумирку із білявими пасмами.

© Сегодня
Сегодня
2008 рік / ©
2008 рік
2008 рік / © УНІАН
2008 рік / УНІАН

2011 року Руслана стала зірковою тренеркою вокального шоу "Голос країни" на "1+1".

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© facebook.com/ruslana.lyzhychko
facebook.com/ruslana.lyzhychko

Руслана не зверталася до пластичних хірургів. Виконавиця – затята спортсменка. Зірка стежить за своєю фігурою та регулярно займається спортом. Знаменитість нерідко хизується формами у своєму фотоблогу. Сталевому пресу 48-річної Лижичко може позаздрити будь-хто.

© facebook.com/ruslana.lyzhychko
facebook.com/ruslana.lyzhychko
© facebook.com/ruslana.lyzhychko
facebook.com/ruslana.lyzhychko
2017 рік / © facebook.com/ruslana.lyzhychko
2017 рік / facebook.com/ruslana.lyzhychko

Руслана також добре відома як громадська активістка. Зокрема, 2004 року зірка отримала повноваження Посла Доброї Волі ЮНІСЕФ та ініціювала діяльність, спрямовану на боротьбу із работоргівлею. Не оминула артистка Помаранчеву революцію та Євромайдан.

© facebook.com/ruslana.lyzhychko
facebook.com/ruslana.lyzhychko

Цікаво, що Руслана стала однією з 36 українок, обличчя та силует яких стали праобразом української серії ляльок "Барбі" "Barbie: Пані України".

© instagram.com/ruslana.lyzhychko
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Сьогодні Руслана продовжує свою діяльність: займається музикою, спортом, продюсуванням і є громадською активісткою. Протягом музичної кар'єри виконавиця випустила 8 альбомів. Зокрема, останній "Ми вітер" побачив світ 2020 року.

© instagram.com/ruslana.lyzhychko
instagram.com/ruslana.lyzhychko
2021 рік / © instagram.com/ruslana.lyzhychko
2021 рік / instagram.com/ruslana.lyzhychko
© instagram.com/ruslana.lyzhychko
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, як змінилася Євгенія Власова за понад 20 років. Творчий шлях співачка розпочала 1998 року.