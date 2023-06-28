Руслана в мінішортах та у бронежилеті приїхала на фронт і нарвалася на хейт: "Де штани"

Українська співачка Руслана нарвалася на хейт юзерів через свій зовнішній вигляд.

Днями виконавиця приїхала на Донеччину та опинилася дуже близько до лінії фронту. Руслана привезла бійцям необхідні для знищення російських окупантів дрони. Також артистка записала відео на тлі вирви, утвореної від обстрілу керованими авіабомбами.

Співачка звернулася до НАТО із закликом якомога швидше надати Україні літаки F16. Втім, юзери більше звернули увагу не на посил, з яким зірка записала цей ролик, а на зовнішній вигляд Руслани. На відео виконавиця постала у бронежилеті, касці, з розпущеним волоссям та в мінішортах.

Прихильники розкритикували співачку, зазначивши, що її зовнішній вигляд не надто відповідає фронту:

НАТО злякалося й надало

Зате привернула увагу

До F-16 прошу надати Руслані штани або хоч шорти

Боюся, що так нам лише штани дадуть

Де штани?

Нагадаємо, декілька тижнів тому Руслана поділилася архівними фото з Каховської ГЕС. Кадри були зроблені 2019 року. Тоді артистка станцювала на даху будівлі для фільму про чисту енергетику. Цими фото виконавиця поділилася після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

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