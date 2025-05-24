Руслана у своє 52-річчя публічно звернулася до батьків і приголомшила, скільки грошей перекаже ЗСУ

Руслана з мамою / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Переможниця "Євробачення-2004", українська співачка Руслана святкує день народження.

Сьогодні, 24 травня, виконавиці виповнилося 52 роки. З нагоди свята артистка опублікувала щемливе звернення до батьків. Руслана подякувала мамі й тату за своє життя, зростання в Україні та колосальну підтримку на шляху. Вона зізналася, що скоро побачиться з рідними й вже не може цього дочекатися.

"У цей день я завжди рівно о 00:00 (попри те, що народилася близько полудня) пишу батькам. Цього року, хоч і під звуки шахедів та ППО, я вирішила не лише написати і подзвонити, а й зігріти їх цими словами! Мамо! Тато! Дякую, що ви мене зробили щасливою! Дякую, що ви мене "зробили"! Дякую, що ви мене народили саме в Україні – нашій прекрасній країні! Дякую за все, що ви зробили і робите для мене у моєму житті. За подароване життя! За кожне тепле слово! За кожну теплу мить! За натхнення! За любов, яка не піддається словам! Я люблю вас безмежно і щоразу з нетерпінням чекаю зустрічі з вами. З моїм Днем народження вас! З Днем народження мене!" – написала виконавиця.

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Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Крім того, зірка в свій день народження попросила у фанів про особливий подарунок – зробити донат на збір "Дари на нуль". Ба більше, Руслана пообіцяла також долучитися і з нагоди свого свята віддячити захисникам і захисницям щонайменше 100 тис. грн, які перерахує на збір зі своєї творчості.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала замилувала обіймами з наймолодшим сином Алімом у його перший рік народження.