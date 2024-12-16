Руслана висловилася про тітку в Росії й чому вона не виїхала звідти: "Мені її дуже шкода"

Українська співачка Руслана розповіла про своїх родичів, які під час війни проживають в Росії.

Так, в країні-агресорці зараз живе тітка артистки. Руслана каже, що вона єдина, хто там залишилася з її родичів, і не змогла виїхати. Як зізнається зірка, раніше її тітка не тямила в подіях в Україні, але під час війни свідомо стала на український бік. Але навіть після визнання росіян злочинцям, вона не покинула ворожу країну через небезпеку. Співачка пояснила, що родичка страждає саме від статусу "тітки Руслани".

Руслана / Фото: скриншот з відео

"Під час Майдану вона не зрозуміла, що відбувається. Ми вже не годні тоді були пояснювати. А зараз вона повністю з нами душею. Вона жила у Львові, а працювала у Польщі. Моя племінниця, донька тітки, взагалі у Швейцарії працює IT-спеціалісткою. Вона одразу виїхала. Тільки тітка залишилася. Ми спілкуємося, іноді мені її дуже шкода. Я хотіла б щоб вона була з донькою. Не хочу, щоб вона залишалася там (в РФ – прим. ред.). Але поки немає такої можливості виїхати. Вона має проблеми через те, що "тітка Руслани", як і під час Майдану", - зізналася виконавиця в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, нещодавно Руслана вперше розповіла про вагітність і втраченого малюка на ранніх термінах. Вона зізналася, чи планує після прикрого випадку поповнення у родині.

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