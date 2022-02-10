Руслана вперше розповіла про секс із чоловіком: "Виїжджали для цього в Карпати"

Артистка привідкрила деякі таємниці особистого життя.

Українська співачка Руслана вже 26 років заміжня за музичним продюсером Олександром Ксенофонтовим.

2015-го подружжя побудувало аж два екобудинки, один із яких - величезна музична студія. Цікаво, що і спалень у подружжя теж дві, йдеться у програмі "ЖВЛ".

"Я взагалі індивідуаліст і я не люблю спати вдвох з Сашком, так, по секрету скажу, ніколи не говорила. В нас окремі кімнати і окремі спальні. Я встаю за ніч чи чаю там попити 100 разів з медом, чи ще щось там собі поробити, бо мені натхнення, бачите, прийшло. Він втомився від мене", прокоментувала Руслана.

Руслана з чоловіком / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Втім, інтимному життю подружжя спальні порізно аж ніяк не заважають:

"Якщо на то вже пішло, на ці одкровення, то романтично якраз не вдома,і всі подружжя знають, що вдома точно уже не те. А от щойно кудись вибрався, невідомо де, хоч там, знаєш, хоч в машині… Але воно працює. Ми завжди виїжджали для цього в Карпати. Більше скажу. Дуже хотілося саме оцього драйву, і я тобі скажу, що Карпати - супер- гіперсексуальні", - розговорилася артистка.

Руслана Лижичко відверто про вагітність, ін`єкції краси та стосунки з чоловіком

Зараз, як ніколи, пару об'єднують зусилля стати батьками. І тільки з ЖВЛ співачка поділилася подробицями щодо планування вагітності.

"Мій Саша не дуже хеппі з того, що я підняла цю тему. Коли я йому сказала: "Саша, уявляєш ми з тобою так хочемо, просто в нас не виходило, по-всякому". І виснаженість організму сильна. Якщо ти дуже виснажений, тобі природа не дасть завагітніти. Вона розуміє, що в тебе немає того потенціалу, який потрібен для бейбі. Я би хотіла поділитися одним секретом, якщо дівчата там захочуть іти на ЕКО протоколи, чи там інші якісь моменти, - головне сказати собі, що я хочу мати дитину", - поділилася Руслана.

Народжувати після 45 співачка не боїться. Запевняє, енергетично вже відчуває майбутнього малюка.

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