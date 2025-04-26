Руслана вперше за тривалий час показала батька та зачарувала його молодим виглядом

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Переможниця "Євробачення-2004", українська співачка Руслана поділилася звісткою про особливий для неї день.

Сьогодні, 26 квітня, народився тато зірки. Тож вона публічно звернулася до нього та привітала з днем народження. Руслана поділилася рідкісним спільним фото й зачарувала виглядом молодого іменинника. Вона щемко подякувала татові й додала, що завжди думає про нього й згадує у молитвах.

"Найдорожчий у всьому всесвіті, мій любий татусеньку! З Днем народження! Цей день для мене особливий! Без цього дня не було б мене! Ти дав мені цей світ! І твоя любов зробила мене найсильнішою! Я з тобою кожну мить, щодня і щоночі, ти у моїх думках і молитвах… Одне залишається для мене незмінним від дитинства — так хочеться бути з тобою більше і завжди нерозлучно!" — привітала співачка.

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Руслана з батьком / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Виконавиця також розсекретила свою найзаповітнішу мрію. Руслана говорить, що дуже хоче відправитися з батьком у гірський похід і дослідити мальовничі куточки України. Тож пообіцяла втілити всі ідеї якнайскоріше й ще раз підкреслила, як сильно його любить.

"Ми обов’язково піднімемося з тобою на Говерлу, Писаний Камінь, Хом’як, Вухате Каміння! Пройдемо Чорногірським хребтом! Із ночівлею в наметі та приготуванням їжі просто в горах. Це моя мрія. Я люблю тебе безмежно… Я пишаюся тобою! Я щаслива, що я подібна на тебе, що в мені є частинка тебе", — зворушила артистка.

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва привітала чоловіка з днем народження та показала їхнє романтичне фото.