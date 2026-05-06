Руслана висловилася про рідкісні зустрічі з чоловіком і як зворушила його сюрпризом: "Пішли сльози"

Руслана з чоловіком / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Українська співачка та переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко вперше за тривалий час розповіла про особисте життя.

Артистка вже 30 років у шлюбі з Олександром Ксенофонтовим, однак зізнається: через постійну зайнятість вони рідко мають можливість побути разом. Саме тому кожна спільна мить для подружжя — особливо цінна. А нещодавно чоловік Руслани святкував день народження, і співачка вирішила влаштувати для нього душевний сюрприз. Подружжя змогло відволіктися від роботи, поговорити й просто побути поруч.

«Понаставляла свічки, зробила такий етнічний, повністю автентичний стиль. Я зробила особливу атмосферу, і ми так затишно посиділи. Він так аж видихнув і каже: „Я тобі дякую за цей вечір“. Мало часу маємо просто посидіти, потриматися за руки, обійнятися. В наш час посидіти просто 10 хвилин разом — це вже розкіш, бо і він, і я працюємо постійно. Ми дуже мало буваємо разом. І навіть просто посидіти разом і потриматися за руки, це як, не знаю… Це просто рай», — поділилася Руслана в інтерв’ю blik.ua.

За словами співачки, у такий душевний вечір вона підготувала для коханого щирі слова, які його глибоко зворушили. Водночас більше подробиці Руслана відмовилася розкривати, адже переконана, що варто зберігати цей «світ між двома».

«Ми домовилися, що у нас є територія, на яку ми нікого не пускаємо. Того вечора я йому сказала слова, від яких в нього пішли скупі чоловічі сльози. Він аж відвернувся, сказав — припини. І потер очі, бо я побачила, йому наче ком у горло підійшов. Я кажу: „Саш, це правда. Я хочу тобі подякувати за все“. Бо він величну річ для мене зробив і робить далі. І він був щасливий, що почув це все», — додала зірка.

