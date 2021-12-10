Руслана зізналася, чи вагітна, та поміркувала про всиновлення

Артистка та її чоловік мріють стати батьками вперше.

Відома українська співачка Руслана поміркувала про бажане батьківство.

Так, у жовтні у програмі "Маскарад" знаменитість заінтригувала, що мріє стати мамою й натякнула на цікавий стан. У програмі "Бацман" на YouTube артистка заявила, що це найбільша мрія, надія і бажання, над якими вона працює. Як поділилася знаменитість, вона про це усвідомлено публічно заговорила, аби підкреслити собі, розповісти про свої наміри людям та трохи підбадьорити своїх батьків.

"Вони дуже переймалися, що я поставлю свою діяльність вище за сім'ю. Я вийшла і сказала, що для мене родина головне, і я хочу це зробити для Сашка, тому що я знаю, як він про це мріє багато років. Наше бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду. І зараз, попри все, скільки б не було попереду проєктів чи бурхливих подій, я озвучила, що дійсно хочу мати дитину. Я хочу, щоб дівчата надихнулися зараз моїми словами і подбали про те, щоб народити, – це круто і, напевно, єдиний сенс", – поділилася зірка.

Руслана з чоловіком / facebook.com/ruslana.lyzhychko

Артистка зазначила, що вони з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим говорили про ймовірне усиновлення. Втім, пара вирішила спершу народити свою дитину. А розмова про усиновлення у подружжя була після того, "коли з Донецька побігли перші біженці".

"Волонтерський рух був дуже сильний, бо діти залишилися без батьків і там дуже багато було таких історій. І це одного разу було, коли ми порушили цю тему. Я запитала у чоловіка: "Сашко, а ми зможемо?". Ми відчули, що спочатку нам хочеться мати свою дитину. Це, напевно, психологічно дуже сильне своє бачення ситуації. А вже коли матимеш власну дитину, тоді можна підіймати вже інші питання. Ми просто вирішили собі не змінювати те, на що я маю налаштуватися сама. Бо таким чином можна було б нібито вирішити питання, але я хочу подарувати собі, Сашкові, усім вам і своїй родині маленьку копію Руслани або Сашка", – зазначила знаменитість.

Руслана з чоловіком / скріншот з відео

Зауважимо, Руслана та Олександр 25 років у шлюбі. Дітей у пари немає.

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