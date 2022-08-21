Руслану Писанку проводжають в останню путь у Києві: перші фото з прощання

Сьогодні, 21 серпня, у Києві відбувається прощання з українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою.

Прощання з Русланою Писанкою відбувається у Спасо-Преображенському соборі у Києві і розпочалося о 9 ранку.

Як повідомляє журналіст ТСН.ua, наразі люди поки що збираються, аби провести в останню путь видатну артистку. Прах Руслани Писанки, який до Києва привіз чоловік акторки Ігор Ісаков, стоїть позаду портрету Писанки.

Прощання з Русланою Писанкою у Києві / Фото: ТСН.ua

Поруч з фото Руслани стоїть світлина її мами Діни Василівни, з якою вирішили також попрощатися сьогодні. Їхні зображення розмістили біля ікон з мозаїки.

Прощання з Русланою Писанкою у Києві / Фото: ТСН.ua

Зі знаменитостей першим приїхав попрощатися колега Руслани Писанки, ведучий 1+1 Єгор Гордєєв. Також серед присутніх український продюсер Олексій Гончаренко, який протягом багатьох років товаришував з Писанкою.

Олексій Гончаренко / Фото: ТСН.ua

Єгор Гордєєв та чоловік Руслани Писанки Ігор / Фото: ТСН.ua

Як раніше розповідав чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков, вона дуже любила Спасо-Преображенський собор: "Ми там вперше побували разом, коли хрестили нашу похресницю Алісу і дуже їй сподобався цей храм. І навіть щоразу, коли була хімія у Русі, вона казала поїдь і сорокоуст замов в тому храмі. Це улюблений її храм", - розповідав Ісаков.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни РФ проти України Руслана Писанка, яка напередодні зламала ногу, поїхала до Німеччини лікуватися. Там у зірки діагностували рак 4 стадії. Лікарі вже нічого не могли вдіяти, адже хвороба була запущеною та прогресувала. Писанка пішла з життя 19 липня у Німеччині. Зірці було 56 років. Кремували Руслану 21 липня. Спочатку прощання з Писанкою відбулося у німецькому місті Кайзерслаутерн біля церкви місцевого кладовища. Після цього чоловік акторки з її прахом повернувся до України.

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