Руйнівний землетрус у Туреччині: українські знаменитості підтримали турецький народ

Протягом 6 лютого Туреччину сколихнуло три потужних землетруси. Через стихійне лихо постраждали 10 турецьких міст.

Навіть коли закінчилися підземні поштовхи, а їх за даними влади Туреччини відбулося щонайменше 20, на вулицях міст продовжували обвалюватися будівлі.

За останніми даними число загиблих через потужний землетрус становить понад 1541 осіб, а постраждалих – 9733 осіб.

Українські знаменитості не оминули увагою сумні події, які сколихнули Туреччину. Вони підтримали турецький народ та нагадали, що у країні життя невинних людей забрало стихійне лихе, а в Україні – мирних мешканців вбивають російські військові.

Ектор Хіменес-Браво

"Туреччина, співчуваємо… Це великий жах, у природи свої плани…Найбільший землетрус від 1939 року, магнітудою 7,7…Скільки людей просто за лічені секунди втратили дім і рідних…", - написав кухар.

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Ілона Гвоздьова

Танцівниця висловила співчуття всім, хто під час стихійного лиха постраждав або втратив рідних чи близьких.

"Туреччина. Землетрус. Співчуваємо усім загиблим та постраждали", - написала танцівниця.

Андрій Хливнюк

Музикант-захисник англійською мовою звернувся до народу Туреччини та висловив їм свої співчуття.

"Прийміть наші щирі співчуття", - написав співак.

Наслідки землетрусу в Туреччині

Тарас Цимбалюк

"Сьогодні весь світ став свідком горя, котре забрало кілька сотень життів. Глибокі співчуття сім'ям загиблих", - написав актор.

Тарас Цимбалюк відреагував на землетрус у Туреччині / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Юрій Горбунов

"Жахливий землетрус в Туреччині! Вже більше тисячі загиблих! Наші співчуття всім постраждалим! Щойно пабліки повідомили про новий поштовх, магнітудою 7.8 балів! Тримайся ,народе Туреччини", - написав продюсер.

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Потап

"Мені тяжко на серці за тих, хто постраждав від руйнівного землетрусу в Туреччині. Я хочу висловити глибокі співчуття родинам і друзям тих, хто трагічно покинув нас занадто рано. Мої думки з вами в цей неймовірно складний час. Незважаючи на трагедію, я маю надію побачити стійкість турецького народу, який працює разом, щоб допомогти постраждалим. Бажаю всім їм сил і мужності в цей страшний час", - написав репер.

Наслідки землетрусу в Туреччині / Фото: Associated Press

Наталка Денисенко

Акторка підтримала турецький народ та зазначила, що українці розуміють їхнє горе.

Наталка Денисенко відреагувала на землетрус у Туреччині / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Як ми вас розуміємо… Тримайтеся! Тільки з нашими людьми це робить не природа, а Росія", - написала акторка.

Андрій Бєдняков

Ведучий написав у фотоблогу турецькою мовою слова підтримки народу Туреччини.

"Я хочу висловити слова підтримки народ Туреччини", - написав ведучий.

Андрій Бєдняков відреагував на землетрус у Туреччині / Фото: instagram.com/biedniakov

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