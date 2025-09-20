Рибчинський оцінив творчість Тіни Кароль і чого їй не вистачає: "Вона недопрацьовує"

Тіна Кароль та Євген Рибчинський

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський, який раніше розповів про помилки у минулому шлюбі, оцінив творчість української співачки Тіни Кароль.

Знаменитість вважає її чудовою виконавицею із хорошим потенціалом. З такими даними в артистки, на думку Євгена Рибчинського, кожна пісня має ставати хітом. Утім, він говорить, що дечого виконавиці наразі не вистачає. Рибчинський на проєкті "Балючі теми" ділиться, що в нього таке відчуття, ніби Тіна Кароль "недопрацьовує по якості матеріалу".

"З її потенціалом їй мають писати кращі пісні, і вона має робити просто феєрверки з кожної пісні. У мене таке сприйняття. Мені здається, що вона недопрацьовує по якості матеріалу. Вона паше в залі, видно, що вона просто така fitness girl, але хочеться трохи сенсів якихось", - говорить поет.

Однак в Євгена Рибчинського знайшлося й за що похвалити Тіну Кароль. Поет говорить, що артистка завжди поважає авторське право, у разі потреби виплачує кошти, тож у неї з цим проблем немає.

"І у неї, між іншим, з авторським правом усе гаразд. Вона завжди купує. У неї такого, щоб вона щось вкрала, немає. Вона чітко розуміє, що з авторами потрібно розплачуватися", - говорить поет.

А от співачку Тоню Матвієнко Євген Рибчинський розкритикував за неповагу авторського права. Ба більше, він пригрозив виконавиці судом.