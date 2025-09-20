ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Гламур
489
1 хв

Рибчинський оцінив творчість Тіни Кароль і чого їй не вистачає: "Вона недопрацьовує"

Євген Рибчинський вважає Тіну Кароль чудовою виконавицею. Однак, на його думку, наразі їй дечого не вистачає.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Тіна Кароль та Євген Рибчинський

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський, який раніше розповів про помилки у минулому шлюбі, оцінив творчість української співачки Тіни Кароль.

Знаменитість вважає її чудовою виконавицею із хорошим потенціалом. З такими даними в артистки, на думку Євгена Рибчинського, кожна пісня має ставати хітом. Утім, він говорить, що дечого виконавиці наразі не вистачає. Рибчинський на проєкті "Балючі теми" ділиться, що в нього таке відчуття, ніби Тіна Кароль "недопрацьовує по якості матеріалу".

"З її потенціалом їй мають писати кращі пісні, і вона має робити просто феєрверки з кожної пісні. У мене таке сприйняття. Мені здається, що вона недопрацьовує по якості матеріалу. Вона паше в залі, видно, що вона просто така fitness girl, але хочеться трохи сенсів якихось", - говорить поет.

Однак в Євгена Рибчинського знайшлося й за що похвалити Тіну Кароль. Поет говорить, що артистка завжди поважає авторське право, у разі потреби виплачує кошти, тож у неї з цим проблем немає.

"І у неї, між іншим, з авторським правом усе гаразд. Вона завжди купує. У неї такого, щоб вона щось вкрала, немає. Вона чітко розуміє, що з авторами потрібно розплачуватися", - говорить поет.

А от співачку Тоню Матвієнко Євген Рибчинський розкритикував за неповагу авторського права. Ба більше, він пригрозив виконавиці судом.

489
