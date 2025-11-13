Рибчинський розкрив, як закінчився конфлікт із Матвієнко і скільки вона заплатила за авторські права

Євген Рибчинський та Тоня Матвієнко

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський, який раніше підтвердив третє одруження, розкрив, чим закінчився його конфлікт зі співачкою Тонею Матвієнко.

Так, виконавиця без відповідного на те дозволу співала композиції, що були створені батьком Рибичнського – поетом Юрієм Рибчинським – у тандемі з композитором Ігорем Покладом. Артистці на це вказали. Врешті, Тоня Матвієнко пішла на розмову. Як розповів Рибчинський на проєкті "Наодинці з Гламуром", їхніх конфлікт завершився полюбовно. За його словами, Тоня Матвієнко справді не знала, що не може виконувати ці композиції, оскільки порушує авторські права.

"Всі конфлікти вирішуються абсолютно полюбовно, і цей також. Треба розуміти, що порушення авторських прав – це такий самий злочин, як і коли вкрали гаманець. Якщо ви впіймали когось за руку, ви ж не будете йому на вухо шепотіти, аби віддав гаманець. Ви будете голосно кричати! Так от, про порушення наших із батьком авторських прав я буду кричати завжди вголос. Тоня не розуміла і не знала, що пісні, які виконувала її мама, вона не може виконувати, бо це не спадщина. Мама була просто виконавицею цих пісень", - пояснив Рибчинський Анні Севастьяновій.

Євген Рибчинський та Тоня Матвієнко

Врешті, вони уклали договір, і Матвієнко заплатила за виконання цих пісень. Суму композитор розкривати не став, оскільки ця інформація є конфіденційною. Однак він запевнив, що ціна повністю влаштувала його батька Юрія Євгеновича.

"За право виконувати вона оплатила, до того ж офіційно, через договори. Скажімо так, Юрія Євгеновича ця сума задовільнила. Ціна для Тоні була полюбовною, середньою. Я не буду її називати, бо у нас прописана конфіденційність. Але у нас була помірна ціна: не найвища, але й не безкоштовно", - наголосив композитор.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Скандал Тоні Матвієнко щодо порушення авторських прав – що відомо

У вересні довкола виконавиці розгорівся скандал. Євген Рибчинський заявив, що виконавиця співає деякі пісні без відповідного на те дозволу. Йшлося про композиції, що були створені поетом Юрієм Рибчинським та композитором Ігорем Покладом. Хоч ці й пісні свого часу співала мама Тоні – Ніна Матвієнко, але права на них все ж таки належали творцям. Євген Рибчинський тоді радив артистці владнати це непорозуміння, бо інакше виникнуть проблеми.

На скандал також реагувала й вдова Ігоря Поклада, яка після смерті композитора стала наступною правовласницею. Світлана Поклад пригрозила Тоні Матвієнко судом, якщо це питання не буде вирішено.