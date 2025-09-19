ТСН у соціальних мережах

Рибчинський розповів про помилки в минулому шлюбі й поділився подробицями про нову обраницю

Артист розсекретив деталі свого особистого життя.

Євген Рибчинський

Євген Рибчинський / © facebook.com/ribchinski

Відомий композитор, поет і політик Євген Рибчинський, який нещодавно публічно звернувся до Тоні Матвієнко й попередив про проблеми, відверто розповів про свій третій шлюб та уроки, які засвоїв із попередніх стосунків.

За словами музиканта, нині стосунки з дружиною він називає шлюбом не через паперову формальність, а через глибину почуттів і взаємну підтримку. Євген зізнався, що завдяки коханій він багато чому навчився.

"Це більш глибокі стосунки, ніж просто слово кохання. Вона в багатьох речах мій вчитель", — розповів Рибчинський в шоу "Балючі теми".

Євген Рибчинський / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Євген Рибчинський / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Про другий шлюб артист згадує як про період, коли він надто відкрито ділився особистим життям із публікою. За його словами, надмірна увага та "відкрите" щастя у соцмережах можуть мати негативні наслідки.

"Хтось показує щасливе життя в соцмережах — а через кілька днів вони вже розведені. Емоції з одного боку створюють хвилю, яка просто зносить стосунки", — заявив композитор.

Митець наголосив на важливості рівних стосунків у парі — вони мають ґрунтуватися не лише на любові, а й на взаємоповазі, довірі, творчості та фінансовій рівності. Євген додав, що найпростіше — це створювати сім’ю та народжувати дітей, а найскладніше — жити разом щодня, підтримуючи один одного й зберігаючи почуття та повагу.

Нагадаємо, нещодавно Яніна Соколова вперше після розриву з Валерієм Харчишиним зробила відверту заяву про особисте життя. Ведуча поділилася гірким досвідом.

