Рибчинський шокував попередженням Матвієнко про суд і назвав причину: "У неї будуть проблеми"

Євген Рибчинський, Тоня Матвієнко

Реклама

Відомий композитор, поет та політик Євген Рибчинський різко висловився про співачку Тоню Матвієнко.

Зірка вважає, що артистка може мати проблеми із законом через те, що виконує пісні інших авторів без офіційного дозволу. У шоу "Балючі теми" Рибчинський пояснив, що це у майбутньому вірогідно посприяє конфлікту.

"Є виконавиця, яка піратськи співає, але ми її поки не чіпаємо. Це Тоня Матвієнко. Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Митрофанівни в нас у сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами", — зауважив Рибчинський.

Реклама

За словами продюсера, однією з таких композицій є відома пісня "Ой, летіли дикі гуси" покійного видатного композитора Ігоря Поклада. Євген переконаний, що його дружина Світлана Поклад, яка є спадкоємицею авторських прав, може подати до суду на Матвієнко за те, що вона користується чужою творчістю безкоштовно.

Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

"Тоня в жодному концерті на згадку про Поклада не брала участі, але їздить і співає його пісні. Так не робиться. Це називається шара. Воно на шару дісталося — так чому я повинна комусь щось платити. Вона ще не попадала в такі ситуації. Я відразу Тонечку попереджаю: Тоня, ти в небезпеці", — підкреслив поет.

Задля уникнення проблем Рибчинський порадив артистці знайти спільну мову з його родиною, а також поспілкуватися з родиною композитора Ігоря Поклада: "Ти маєш зі Світланою Поклад вирішити це питання. А з родиною Рибчинських ти вирішиш дуже просто. Тобі треба набрати й зустрітися. І все".

Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil нарвалася на гейт через необачне висловлювання в Мережі.