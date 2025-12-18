Рибчинський уперше заявив про серйозний діагноз і як переніс дві операції: "Це спадкове"

Євген Рибчинський / © ТСН

Реклама

Український поет і композитор Євген Рибчинський відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Зірка в інтерв’ю «Наодинці» уперше зізнався, що переніс уже дві операції. Євген пояснив, що причиною стала онкологія, а саме рак шкіри. Водночас поет наголошує, що страху під час лікування він не відчував. І додає, що не любить детально говорити про медичні подробиці, однак зазначив, що захворювання має спадковий характер.

«Я нещодавно зробив чергову операцію — вирізав чергову онкологію. І це не перша вже. Але і перший раз, і останній я навіть і не думав про землю. І боятися нічого. Ми живемо один раз — чого боятися. Я не люблю таких подробиць, але це пов’язано зі шкірою. Це спадкове. Дуже неприємні моменти, тому що інколи просто видаляють пів тіла. Ти бачиш назовні, а всередині воно втричі більше. Вперше це було 2015 року. А зараз вже в іншому місці. Вирізали все. Біопсія показала, що все нормально», — приголомшив Євген у розмові з Анною Севастьяновою.

Реклама

Євген Рибчинський / © ТСН

Також композитор розповів, що після перенесених операцій він змушений був суттєво змінити спосіб життя. Зокрема, йому категорично заборонено перебувати на сонці. Крім того, лікарі призначили вітаміни. Проте Євген припускає, що проблеми зі здоров’ям можуть мати глибші причини.

«Мені не можна на сонці бути. Я дуже люблю загоряти, але вже багато років не роблю цього. Не можна облучатися там і так далі. Тобто я п’ю вітамін Д і Е, бо на сонці бувати не можна, а сонечко вживати потрібно. Може, такі процеси зі здоров’ям запустилися після Чорнобиля», — додав поет.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, нещодавно Євген Рибчинський став дідусем вдруге. Пропонуємо дізнатися, у кого з синів поета народилась донька.