Римма Зюбіна емоційно висловилася про життя ув Києві на тлі постійних обстрілів: "Нема чим дихати"

Римма Зюбіна / © instagram.com/rimma_ziubina

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Українська акторка Римма Зюбіна емоційно висловилася про життя у Києві на тлі постійних ворожих обстрілів.

Країна-агресорка Росія продовжує цинічний терор України, здійснюючи щоденні обстріли дронами та ракетами. Особливо потерпає Київ, де постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Римма Зюбіна у своєму Facebook говорить, що вперше вранці прокинулася від того, що нічим дихати. Київ охопило димом через ворожі «прильоти».

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«Вперше в житті прокинулася від того, що нема чим дихати. Несе гаром. Темно. Ніч. Крізь сон підходжу до вікон закрити їх. Уся квартира наповнилася цим їдким ароматом. О 7 ранку вийшла на балкон. Смог. Усе сіре. Десь горить. Десь догорає. Наче я в фільмі жахів про кінець світу», — ділиться акторка.

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Римма Зюбіна / © www.facebook.com/z.rimma.z

Знаменитість шокує те, який терор відбувається в центрі Європи. Водночас вона відверто зазначає, що насправді іншим немає діла до того, що відбувається в Україні, тож лишається покладатися лише на самих себе. Свій емоційний допис Зюбіна підсумувала важливою порадою — вона закликала всіх киян і гостей столиці надівати маски, щоб рятуватися від їдкого диму та хоча б якось берегти своє здоров’я.

«І цей армагеддон у столиці європейської держави хіба що трошечки збентежить мікроскопічну частинку людства, та й те лише на мить. Ми нікому не потрібні. Коли я чую, що смерть путіна все це зупинить… Гітлера нема вже давно, а фашизм ще й досі існує. Ба більше, ще й набирає обертів. Мораль цього тексту одна — кияни та гості столиці! Обовʼязково одягайте маску від смогу», — підсумувала артистка.

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