Саліванчук читає казки на ніч, а Мірошниченко - цьомає перед виходом: які традиції у зіркових родин

Знаменитості розповіли про свої унікальні традиції в родинах.

Зірки українського шоубізнесу також мають особливі ритуали чи звички у своїх родинах.

Так, своїми сімейними традиціями поділилися Анна Саліванчук, Тимур Мирошниченко, Андрій Бєдняков та інші знаменитості.

Анна Саліванчук

Актриса, зірка "Одного разу під Полтавою" поділилася простими, але такими цінними в повсякденному житті, правилами та традиціями її родини, чоловіка Олександра та двох синів Гліба та Нікіти:

"Обовʼязково снідаємо та вечеряємо всі разом за одним столом. Обідати можемо окремо, хтось на роботі або у школі, а ось сніданок і вечеря — тільки родиною".

Також Анна Саліванчук щовечора вкладає дітей спати:

"Перед сном я цілую і розповідаю казки або читаю своїм дітям".

Актриса наголосила, що надважливо щодня казати дітям, що ви їх любите, адже це зміцнює родину та допомагає підтримувати близькість відносин.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тімур Мірошниченко

Родина Мірошниченків, батьки Тімур та Інна, донька Мія та син Марко, мають три залізні правила в родині, порушувати, які — не можна:

"Правило №1: не йти з дому, поки не "поцьомаєш". Правило №2: завжди рішення приймати разом, вчотирьох. Правило №3: весь вільний час проводити разом", — розповів Тімур з дружиною.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Андрій Бєдняков

Тренер "Ліги Сміху" та мандрівник "Орла і решки" Андрій Бєдняков через війну уже давно не бачився зі своєю родиною — дружиною Анастасією Короткою, донькою Ксенією та новонародженим сином Остапом. Однак блогер і ведучий згадав, як раніше всім складом вони ніколи не сиділи на одному місці:

"Ми з родиною завжди кудись їхали. Не було такого тижня, щоб ми нікуди не вирушили в дорогу. Ми дуже любимо подорожувати".

Андрій Бєдняков з родиною / Фото: instagram.com/biedniakov

Юрій Ткач

Актор Студії "Квартал 95" згадав, що в його родині їхня донька Ліза любить засинати разом з татом і мамою Вікторією:

"Коли так трапляється, що ми всі разом вдома, Ліза, наша маленька донечка, якій 8 років, дуже просить засинати разом під фільм або серіал — абсолютно не важливо, що дивитися, аби тільки разом. Ця сімейна згуртованість для неї дуже важлива", — поділився Юрій.

Юрій Ткач з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Віктор Гевко

Учасник "Ліги Сміху", зірка "Одного разу під Полтавою" поділився, що на Різдво та Великдень вони обовʼязково збираються всією родиною, з батьками:

"Де б хто не був, зборам нічого не може завадити. З будь-якого куточка світу — обовʼязково", — розповів Віктор.

Віктор Гевко з родиною

А дізнатися ще більше про самобутні традиції українських сімей і познайомитися з ними ближче зможете з 17 квітня о 18:00 в новому шоу "Моя суперродина" на телеканалі ТЕТ.

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