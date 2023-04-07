Саліванчук читає казки на ніч, а Мірошниченко - цьомає перед виходом: які традиції у зіркових родин

Знаменитості розповіли про свої унікальні традиції в родинах.
Зірки українського шоубізнесу також мають особливі ритуали чи звички у своїх родинах.
Так, своїми сімейними традиціями поділилися Анна Саліванчук, Тимур Мирошниченко, Андрій Бєдняков та інші знаменитості.
Анна Саліванчук
Актриса, зірка "Одного разу під Полтавою" поділилася простими, але такими цінними в повсякденному житті, правилами та традиціями її родини, чоловіка Олександра та двох синів Гліба та Нікіти:
"Обовʼязково снідаємо та вечеряємо всі разом за одним столом. Обідати можемо окремо, хтось на роботі або у школі, а ось сніданок і вечеря — тільки родиною".
Також Анна Саліванчук щовечора вкладає дітей спати:
"Перед сном я цілую і розповідаю казки або читаю своїм дітям".
Актриса наголосила, що надважливо щодня казати дітям, що ви їх любите, адже це зміцнює родину та допомагає підтримувати близькість відносин.
Тімур Мірошниченко
Родина Мірошниченків, батьки Тімур та Інна, донька Мія та син Марко, мають три залізні правила в родині, порушувати, які — не можна:
"Правило №1: не йти з дому, поки не "поцьомаєш". Правило №2: завжди рішення приймати разом, вчотирьох. Правило №3: весь вільний час проводити разом", — розповів Тімур з дружиною.
Андрій Бєдняков
Тренер "Ліги Сміху" та мандрівник "Орла і решки" Андрій Бєдняков через війну уже давно не бачився зі своєю родиною — дружиною Анастасією Короткою, донькою Ксенією та новонародженим сином Остапом. Однак блогер і ведучий згадав, як раніше всім складом вони ніколи не сиділи на одному місці:
"Ми з родиною завжди кудись їхали. Не було такого тижня, щоб ми нікуди не вирушили в дорогу. Ми дуже любимо подорожувати".
Юрій Ткач
Актор Студії "Квартал 95" згадав, що в його родині їхня донька Ліза любить засинати разом з татом і мамою Вікторією:
"Коли так трапляється, що ми всі разом вдома, Ліза, наша маленька донечка, якій 8 років, дуже просить засинати разом під фільм або серіал — абсолютно не важливо, що дивитися, аби тільки разом. Ця сімейна згуртованість для неї дуже важлива", — поділився Юрій.
Віктор Гевко
Учасник "Ліги Сміху", зірка "Одного разу під Полтавою" поділився, що на Різдво та Великдень вони обовʼязково збираються всією родиною, з батьками:
"Де б хто не був, зборам нічого не може завадити. З будь-якого куточка світу — обовʼязково", — розповів Віктор.
А дізнатися ще більше про самобутні традиції українських сімей і познайомитися з ними ближче зможете з 17 квітня о 18:00 в новому шоу "Моя суперродина" на телеканалі ТЕТ.
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