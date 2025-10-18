Саліванчук після розлучення з нардепом Божковим висловилася про аліменти та його зустрічі з дітьми

Анна Саліванчук з ексчоловіком і дітьми

Українська акторка Анна Саліванчук розкрила подробиці свого розлучення.

Так, зірка прагне тримати в секреті будь-які нюанси розриву шлюбу з нардепом Олександром Божковим. Але все ж зробила виняток для журналістки ТСН.ua Анни Севастьянової та розповіла, що насправді жодного контракту про мовчання вони не підписували. Ба більше, Саліванчук не приховує, що розірвала будь-які зв'язки з колишнім й не бачиться та не спілкується з ним особисто.

"Ми нічого не підписували. Ніхто нікому нічого не обіцяв. Не знаю, чи він у Києві. Дуже давно його не бачила. Навіть не пам’ятаю коли. Напевно, більше року", — розповіла артистка для проєкту "Наодинці з Гламуром".

Анна Саліванчук з ексчоловіком і дітьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Тим не менш, у колишнього подружжя є двоє синів — Гліб та Микита. Зіркова мама каже, що не втручається у їхнє спілкування з рідним батьком. Тим часом про додаткові виплати з боку нардепа для дітей Анна не стала розповідати.

"Він спілкується з дітьми без мене, у них є телефон. Я промовчу про аліменти…" — заінтригувала акторка.

Зазначимо, що Анна Саліванчук і Олександр Божков розійшлися ще у травні 2023 року, хоча публічно повідомили про це лише 2024-го. Акторка зізнавалася, що однією з головних причин розриву стали неправильно розставлені пріоритети у стосунках і різне бачення сімейного життя. Попри спроби зберегти шлюб, подружжя зрештою ухвалило рішення розлучитися, не витримавши криз.

