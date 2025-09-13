Саліванчук після розлучення з нардепом зізналася, чому не складається її особисте життя: "Це ілюзія"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Відома українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла про складний період у своєму житті після розлучення з народним депутатом Олександром Божковим.

Зірка зізналася, що шлях до рішення про розрив був тривалим і емоційно виснажливим. Зокрема, протягом останніх трьох років у шлюбі вона почувалася на межі, про що казала обранцю. За словами Анни, у результаті вони так і не змогли дійти спільної мови.

"Я до свого вибору йшла три роки. Дуже було важко. Я обманювала себе три роки. Але кожного дня я своєму колишньому чоловіку казала, що я кінчуся. Він не вірив. Я його підготовлювала три роки. Минуло три роки й я кінчилася. Він не зробив висновки, які б мені хотілося, щоб він зробив", — поділилася акторка в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

Реклама

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Та попри біль від пережитого, Саліванчук не втрачає віри в майбутнє та мріє знову відкрити серце для кохання. Вона зазначає, що їй хочеться ділитися своєю любов’ю. Водночас припускає, що зараз чоловіки бояться її сильної енергії та не підходять знайомитися. Тим не менш, акторка впевнена, що рано чи пізно віднайде коханого та створить з ним справжню родину.

"Хочеться віддати комусь ще часточку своєї любові. У мене її дуже багато. Є моменти, коли хочеться, щоб хтось обійняв і сказав, що все буде добре. Всі бояться, що не справляться з моєю енергією, бо її так багато. Це ілюзія, бо у стосунках я зовсім інша. Що з цим робити? Жити. Я впевнена, що у мене буде мій чоловік і я народжу двох дівчаток. Я в цьому впевнена, але всьому свій час", — наголосила артистка.

Зазначимо, Анна Саліванчук та Олександр Божков були разом понад вісім років. 2024 року пара офіційно оголосила про розрив, хоча фактично не перебувала у стосунках ще від травня 2023-го. В експодружжя підростають двоє синів — Гліб та Микита.

Нагадаємо, нещодавно комік Віктор розовий скандально розійшовся з колишньою дружиною Ольгою, яка викрила його зради та показала фото з коханками.