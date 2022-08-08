Саліванчук поскаржилася на медиків в Буковелі та Яремчі: "Якщо він плакатиме, зашивати не буду"

Так, під час відпочинку хлопчик впав на металеву пластину та розірвав собі коліно.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Як розповіла знаменитість у своєму Instagram, на курорті медики відмовилися безкоштовно сказати, чи треба накладати шви.

Лікарі назвали ціну огляду – 3500 гривень. Тому Анна викликала "швидку".

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Там медики розповіли їй, що найближча лікарня є в Яремчі. Там за необхідності можуть викликати лікаря на роботу, але попередили, що він не накладатиме шви, якщо хлопчик плакатиме. У результаті, Анна з сином поїхали до лікарні, яка була за 40 кілометрів від Буковелі, на власному авто.

Коли вони прибули на місце, в лікарні нікого не було. Згодом медик прийшов та шокував акторку своєю поведінкою.

"Я можу лише здогадуватися, але мені здається, що він був напідпитку. Лікар починає дивитися на ногу, знімати пластир, а малий плаче. Лікар каже: "Якщо він буде плакати, то їдьте до Івано-Франківська і під загальним наркозом зашивайте коліно". Я домовляюся з Глібом, заспокоюю його, він всеодно плаче, кажу: "Не хвилюйся, зараз буде не боляче, нічого страшного не будуть робити. Лікар повертається і каже: "Не брешіть своїй дитині. Я зараз буду шити. Так, Глібе, зараз голка зайде тобі в коліно і буде зашивати", – розповіла зірка.

Тоді Саліванчук обурливо запитала, навіщо медик спеціально лякає її сина. Втім, коліно дитини все ж зашили. Знаменитість додала, що медик відмовився розповісти їй, як доглядати за швами, сказав "знайти іншого свого лікаря" і пішов з кабінету.

Анна заявила, що вона шокована, що на такий великий гірськолижний курорт, де може травмуватися чимало людей, немає спеціалістів. Також зірку не менш обурює таке ставлення лікарів до пацієнтів. Тому акторка звернулася до керівників курорту з проханням "подумати про те, що їм потрібно мати на місці лікарів та травмпункт".

Нагадаємо, Kalush Orchestra відреагував на скандал щодо виступу на одній сцені з росіянами. Гурт вже звернувся до організаторів.

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