Саліванчук приголомшила історією про родичів і друзів чоловіка з Маріуполя: "Багато знайомих померли"

Акторка Анна Саліванчук поділилася історією власної родини про те, як у Маріуполі гинули рідні та знайомі її чоловіка, продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова.

Зірка українського кіно розповіла, що у місті на Донеччині до повномасштабної війни жило дуже багато знайомих і родичі Олександра. Продюсер дуже сильно переживав, коли місто опинилося в окупації. Нажаль, родині довелося пережити втрати близьких та друзів.

"Багато знайомих померли. Просто поховані в одній могилі братській. Це була така важка ситуація, ми дуже це переживали. Його однокласники, його хрещена мама, яку звідти намагалися вивести, вони просто сиділи в підвалах і померли від того, що замерзли", - розповіла Анна Аліні Доротюк.

Також у Маріуполі жила і бабуся Олександра, але, на щастя, її вдалося вивезти із зруйнованого росіянами міста.

"Була бабуся, яку ми вивезли десь за три тижні, здається. Дуже важко її вивозили. Вона сиділа весь час у підвалі, захворіла дуже сильно. Потім знайшлися люди, які її вивезли. Вона потрапила в якесь село, яке було в окупації. Але вивезли з Маріуполя. Там поряд усі будинки були вже знесені", - поділилася акторка.

Зараз бабуся продюсера перебуває у Києві. Батьки актора вже близько 16 років також живуть під Києвом.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла, як під час війни подзвонили одному із російських акторів.

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