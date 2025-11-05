ТСН у соціальних мережах

Саліванчук розкрила, чому пішла від нардепа після восьмирічного шлюбу: "Колишній щиро дивувався"

У стосунках з Олександром Божковим зірка народила двох синів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Саліванчук і Олександр Божков з дітьми

Українська акторка Анна Саліванчук відверто поділилася подробицями свого особистого життя після розлучення з колишнім чоловіком — народним депутатом Олександром Божковим.

Зірка зізналася, що зараз між ними повністю припинилося спілкування. Анна говорить, що причиною розриву стали не сварки чи зради, а глибші речі — різні бачення сім’ї та того, якою вона має бути.

«Мій колишній чоловік родом із Маріуполя. Коли ми вперше поїхали до моїх рідних, він щиро дивувався: чому всі такі веселі, чому всі так раді бачити одне одного. Мою маму спершу навіть вважав трохи дивною — вона постійно усміхалася. Потім приїхав додому й розповідав батькам про „людей, у яких завжди все добре“», — поділилася акторка в інтерв’ю oboz.ua.

Анна Саліванчук і Олександр Божков з дітьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна розповіла, що її тодішній обранець не міг зрозуміти її щирих стосунків із батьками, адже сам виріс у зовсім іншому середовищі. Акторка наголосила, що родом він із Маріуполя, і припустила, що можливо цьому передувала саме культурна різниця. Своєю чергою, Саліванчук наголосила, що для неї головним завжди були сімейний зв’язок, підтримка і тепло в домі.

«Можливо, це лише особистий досвід. Проте у мене все інакше. Для мене сім’я — це святе. Різдво, Новий рік — ми завжди разом, і це для мене надзвичайно важливо», — пригадала артистка.

Анна Саліванчук і Олександр Божков з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

Саліванчук зізналася, що нині з колишнім чоловіком не підтримує жодного контакту. За її словами, минуле залишилося в минулому, і зараз вона повністю зосереджена на дітях та роботі.

Зазначимо, про розлучення Анни Саліванчук пари стало відомо у березні минулого року, хоча офіційно шлюб було розірвано ще у травні 2023-го. Анна та Олександр є батьками двох синів — Гліба і Микити, які залишаються головною цінністю акторки.

Нагадаємо, нещодавно Зірка серіалу «Беверлі-Гіллз, 90210» Торі Спеллінг і актор Дін МакДермотт офіційно розлучилися після 17 років шлюбу. Два роки колишнім знадобилося для цього процесу.

