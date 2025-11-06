Саліванчук розкрила, за які гроші купила квартиру в Києві у 23 роки і в яку халепу через це вскочила

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Українська акторка Анна Саліванчук, яка раніше розповіла про родичів у Росії, розсекретила, як купила свою першу квартиру.

Артистка стала власницею житла у 23 роки. Саме тоді знаменитість придбала свою власну квартиру в Києві. Сталося це після закінчення театрального вишу. Анна Саліванчук в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що жила на орендованій квартирі, та господарі попросили її з'їхати. Акторка обдумала всі варіанти і дійшла до висновку, що краще вона придбає власне житло в кредит і буде його сплачувати, аніж віддаватиме кошти за чуже майно.

"Після закінчення театрального вишу жила на орендованій квартирі й працювала в Театрі на Подолі. Господарі попросили мене з'їхати – потрібно було терміново шукати щось нове. Я почала дивитися варіанти й зрозуміла, що щомісячний платіж за кредитом буде майже такий самий, як оренда. І я подумала: навіщо платити чужим, якщо можу вкладати у своє?" – поділилась акторка.

Реклама

Анна Саліванчук

Проте з Анною Саліванчук сталась халепа. Річ у тім, що артистка брала кредит, коли долар був по чотири гривні, але він стрімко підвищився і став по десять. Тривалих сім років знаменитості довелося наполегливо працювати, аби владнати всі фінансові питання. Акторка бралась за різні підробітки. Врешті, кредит Анна Саліванчук виплатила, продала квартиру і придбала ту, в якій нині мешкає.

"Взяла великий кредит, коли долар був по 4, а вже за два місяці він став по 10. Я потрапила в серйозну халепу. Щоб якось утриматися, знаходила підробітки: пішла викладати акторську майстерність, хореографію. Почала вести корпоративи й різні свята, хоча страшенно цього не люблю. І виплатила кредит за сім років. Потім ту квартиру продала й купила іншу – у своєму теперішньому будинку", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розкрила, чому розлучилась з чоловіком. Артистка тривалих вісім років жила в шлюбі з нардепом Олександром Божковим.