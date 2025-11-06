Саліванчук розповіла про родичів у Росії та зізналася, чому соромиться минулого: "Вони зомбовані"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук відверто поділилася, що має родичів у країні-агресорці, однак уже давно не підтримує з ними зв’язку.

Як розповіла артистка, її двоюрідні брати живуть у РФ і є прихильниками російської пропаганди — настільки, що досі вірять у міфи про українців: "У Росії живуть мої родичі — двоюрідні брати з родинами, але ми не спілкувалися вже навіть до війни. Вони зомбовані, вірять, що "бандерівці їдять дітей". Хоча один із них більш тверезо все оцінює — час від часу спілкується з моїм братом. Інший — військовий, але не думаю, що має якийсь стосунок до теперішньої війни. Бачилися ми давно, я навіть не пам’ятаю, який вони мають вигляд".

Акторка також зазначила, що ніколи не мала дружніх стосунків із російськими колегами, навіть до початку повномасштабної війни. Вона пригадала, як після 24 лютого 2022 року написала одному з російських акторів з яким раніше працювала, закликаючи його висловитися проти агресії.

"Я написала йому: "Чому мовчиш? Давай говори". А він відповів: "Все, що тобі залишається, — обіймати близьких", — поділилася артистка в інтерв’ю Oboz.ua.

Саліванчук зізналася, що нині їй соромно за участь у російськомовних фільмах, у яких знімалася до війни. Знаменитість зазначила, що кордони були розмиті, проте більший акцент завжди був на РФ. За словами Саліванчук, тепер вона принципово спілкується лише українською, навіть вдома, і просить чоловіка не говорити російською при дітях.

"Ми говорили російською, у кадрі були автівки з російськими номерами, поліцейська форма — то російська, то наша. З початком повномасштабного вторгнення я перейшла на українську. Якби мені тоді хтось сказав, що все це обернеться війною, я б ніколи не знімалася в тих фільмах. Ніколи", — підкреслила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розповіла, чому після восьми років шлюбу вирішила розлучитися з народним депутатом Олександром Божковим. Артистка зізналася, що навіть для її колишнього це рішення стало несподіванкою. У шлюбі з політиком акторка народила двох синів.