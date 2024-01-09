Саліванчук з Хижняк показалися у купальниках і розповіли про свій відпочинок з дітьми у Португалії

Анна також відповіла на закиди про те, що її відпочинок не на часі.

Українська акторка Анна Саліванчук показала, як разом з колегою та подругою, акторкою Антоніною Хижняк, минає їхній спільний відпочинок з синами.

Знаменитості зустрілися у Португалії на сонячній Мадейрі. До того ж з ними опинилися і їхні діти. Так, вони подорожують регіоном і досліджують нові місця. Зокрема, їм вдалося насолодитися ресторанами та традиційними смаколиками.

Анна Саліванчук з Антоніною Хижняк на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з Антоніною Хижняк на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

А згодом акторки вирушили на північ Мадейри, де насолоджувалися краєвидами, засмагали та купалися з синами у басейні, який наповнював океан.

Анна Саліванчук на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з Антоніною Хижняк на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з Антоніною Хижняк на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також Саліванчук вирішила випередити хейт шанувальників за її відпочинок. Вона запевнила, що тривалий час дуже багато працювала та допомагала українському війську, щоб дозволити собі врешті відпочити.

Анна Саліванчук відповіла на закиди / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук відповіла на закиди / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

І додала, що сонячний клімат неабияк був потрібен сину, який часто хворів. Цікаво, що молодшого сина Анна не взяла з собою. Натомість за ним доглядають батьки акторки.

Анна Саліванчук на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку в Португалії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук замилувала рідкісним новорічним фото з мамою та синами.

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