Саліванчук з Хижняк показалися у купальниках і розповіли про свій відпочинок з дітьми у Португалії

Анна також відповіла на закиди про те, що її відпочинок не на часі.
Українська акторка Анна Саліванчук показала, як разом з колегою та подругою, акторкою Антоніною Хижняк, минає їхній спільний відпочинок з синами.
Знаменитості зустрілися у Португалії на сонячній Мадейрі. До того ж з ними опинилися і їхні діти. Так, вони подорожують регіоном і досліджують нові місця. Зокрема, їм вдалося насолодитися ресторанами та традиційними смаколиками.
А згодом акторки вирушили на північ Мадейри, де насолоджувалися краєвидами, засмагали та купалися з синами у басейні, який наповнював океан.
Також Саліванчук вирішила випередити хейт шанувальників за її відпочинок. Вона запевнила, що тривалий час дуже багато працювала та допомагала українському війську, щоб дозволити собі врешті відпочити.
І додала, що сонячний клімат неабияк був потрібен сину, який часто хворів. Цікаво, що молодшого сина Анна не взяла з собою. Натомість за ним доглядають батьки акторки.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук замилувала рідкісним новорічним фото з мамою та синами.
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