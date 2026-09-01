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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Саліванчук замилувала фото з 6-річним сином та показала його подвійне свято

Молодший син акторки цього дня одночасно відсвяткував день народження та розпочав навчання у школі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Анна Саліванчук з синами

Анна Саліванчук з синами / © instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка Анна Саліванчук привітала молодшого сина Нікіту з 6-річчям та показала його перший день у школі.

Для родини акторки 1 вересня цього року стало особливо емоційним. Її молодшому синові Нікіті виповнилося шість років. Та на цьому святкові події не завершилися. Цього ж дня хлопчик уперше переступив поріг школи. Анна Саліванчук вирішила поєднати два важливі моменти в один день. Вона показала, як готувалася до ранкового свята, і поділилася теплими кадрами з іменинником.

«Нікіті сьогодні 6 і він йде в перший клас. У нас подвійне свято», — написала знаменитість.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Син Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Син Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

На опублікованих кадрах можна побачити святково прикрашену оселю, повітряні кульки, подарунки та торт зі свічками. Саліванчук ніжно обіймала сина, цілувала його та разом із ним проживала цей особливий ранок. Не обійшлося і без традиційного моменту — Нікіта задував свічки на святковому торті.

Син Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Син Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Подвійне свято» цього дня для Саліванчук справді мало особливий сенс, адже вона проводжала молодшого сина в новий етап його життя. Пізніше акторка показала Нікіту вже у шкільному образі: хлопчик був одягнений у вишиванку та сидів за партою під час свого першого навчального дня.

Син Анни Саліванчук у школі / © instagram.com/salivanchuk.anna

Син Анни Саліванчук у школі / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розкрила головний секрет молодого вигляду і у сміливій сукні похизувалась пишним бюстом.

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