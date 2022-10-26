Саліванчук зізналася, що 8 років тому не сприйняла війну серйозно, і обурилася поведінкою Безрук

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук зізналася, що коли в Україні 2014 року розпочалася війна, вона не сприйняла це так, як мала б.

Знаменитість пригадала в програмі ЖВЛ, що вона вважала, ніби це десь далеко і її не стосується. Анна продовжувала далі зніматися в серіалах, де розмовляла мовою країни-агресорки, могла одягнути для ролі російську форму. Саліванчук зізнається, що їй через це дуже соромно.

"Мені соромно, що 8 років тому я не сприйняла цю війну: це було там, мені однаково. Я далі одягала російську форму, далі знімала кадр українською, кадр російською, я заробляла гроші, я отримувала задоволення від того, що я в кадрі", - поділилася знаменитість.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також зірка зізналася, що її обурила поведінка російських колег, які підтримали війну в Україні. Втім, більше Анну здивувала поведінка українців, які живуть у Росії, зокрема її колишньої подруги, акторки Галини Безрук, яка обрала мовчання.

Саліванчук здивувало, що українка залишилася в РФ та продовжила зніматися там у стрічках. Акторка вважає, що, можливо, Безрук обрала таку позицію, бо боїться втратити чоловіка-росіянина.

Галина Безрук з чоловіком / Фото: facebook.com/galina.bezruk

"Так, це моя подруга була. Ми з нею багато спілкувалися. Я не можу зрозуміти. Вона довгий час мовчала, а потім виставляла навіть сторіс із червоного хідника у Міхалкова, який повний зрадник. Потім виставляла тарілки фільмів, де вона зараз знімається, мюзикли, де вона працює. Напевно, вона боялася втратити чоловіка. Але що то за чоловік, що він не підтримує, коли така ситуація", - обурилася Анна.

Що довелося пережити Анні Саліванчук на початку війни та чому їй за себе соромно

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