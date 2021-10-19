Сальма Гаєк похизувалася своєю підрослою донькою-красунею

Вони разом прийшли на прем’єру фільму "Вічні".

Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк похизувалася своєю 14-річною донькою Валентиною Піно.

Так, вона разом з дівчиною прийшла на прем’єру фільму "Вічні", у якому 55-річна Сальма зіграла головну роль.

Сальма Гаєк з донькою / Associated Press

Востаннє зірка виходила на публіку разом з донькою, ще коли вона була маленькою. За цей час Валентина помітно підросла та стала неабиякою красунею.

Сальма Гаєк з донькою / Associated Press

До слова, донька з мамою навіть обрали дещо схожі вбрання. Для червоної доріжки вони одягли гарні сукні чорного кольору. До речі, навіть макіяж у Сальми та Валентини майже однаковий.

Зауважимо, Валентина Піно – єдина донька акторки, яку вона виховує разом зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно.

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