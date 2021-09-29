Сальма Гаєк показала свого чоловіка та спантеличила фанів: "Схожий на Деніела Крейга"

Сальма Гаєк показала свого чоловіка та спантеличила фанів: "Схожий на Деніела Крейга"

Акторка показала, як відпочивала з коханим на яхті.

Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк показала свого чоловіка та спантеличила фанів.

Із французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно зірка Голлівуду у шлюбі 12 років. На сторінці в Instagram знаменитість розмістила спільне селфі з коханим. На фото пара відпочиває на яхті.

Сальма Гаєк з чоловіком / instagram.com/salmahayek

У дописі Сальма поділилася, що корпорація Kering, де її чоловік працює генеральним директором, відмовилася від використання хутра. До слова, компанії належать бренди Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen та Brioni. Акторка зізналася, що дуже пишається коханим.

Втім, деякі фани звернули увагу не на допис, а на вигляд Піно. Так, юзери зазначили, що сплутали його із актором Деніелом Крейгом, який найбільш відомий за роллю Джеймса Бонда.

Він схожий на Деніела Крейга! Джеймс Бонд!

Я одразу побачив Даніела Крейга!!!

Копія Крейга

Нагадаємо, раніше дівчина Даміано Давида вперше показала їхнє спільне фото. Джорджія Солері поділилася кадром, зробленим під час вечері.

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