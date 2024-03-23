Сальма Гаєк показала, який вигляд мала 27 років тому: "Кров з молоком"

Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк поділилася з шанувальниками, який вигляд вона мала на початку своєї кар’єри.

На сторінці в Instagram зірка розмістила коротке відео, де зазнімкована 27 років тому. Тоді Гаєк лише починала свій творочий шлях, втім вже здобула певну популярність. На кадрах знаменитість постає у сукні пастельного кольору, а також білосніжній сукні на бретелях. Тоді Гаєк відвідала декілька світських заходів у Голлівуді.

Як пожартувала сама акторка, відтоді вона дещо погладшала, однак мудрості в неї побільшало:

“Колись давно, до соцмереж, коли я була на багато розмірів менше, але не мудрішою”, - підписала кадри Гаєк.

Сальма Гаєк 27 років тому / Фото: Getty Images

Сальма Гаєк 27 років тому / Фото: instagram.com/salmahayek

Шанувальники, свою чергою, кинулися робити компліменти знаменитості і зазначили, що з роками вона як гарне вино - стає все гарнішою:

Несправедливо публікувати відео з минулого тижня, змушуючи нас думати, що це було давно

Пані, ви маєте гарний вигляд в будь-якій вазі та віці

Приголомшлива тоді і приголомшлива зараз!

Ви просто кров з молоком!

Сальма Гаєк 27 років тому / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Сальма Гаєк широко відома прихильникам кіно за грою у стрічках “Від заходу до світанку”, “Фріда”, “Бандитки”. Артистка стала першою мексиканською акторкою, яка була номінована на премію “Оскар” у 2003 році за найкращу жіночу роль у картині “Фріда”. Гаєк вже 15 років перебуває у шлюбі з французьким мільярдером Франсуа Анрі-Піно, від якого має доньку Валентину.

Нагадаємо, що Сальма Гаєк не з тих зірок, які приховують свій вік та вікові зміни. Так, нещодавно зірка з’явилася на світському заході з посивілим волоссям.

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