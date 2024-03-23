Сальма Гаєк показала, який вигляд мала 27 років тому: "Кров з молоком"

Акторка згадала початок своєї кар’єри.
Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк поділилася з шанувальниками, який вигляд вона мала на початку своєї кар’єри.
На сторінці в Instagram зірка розмістила коротке відео, де зазнімкована 27 років тому. Тоді Гаєк лише починала свій творочий шлях, втім вже здобула певну популярність. На кадрах знаменитість постає у сукні пастельного кольору, а також білосніжній сукні на бретелях. Тоді Гаєк відвідала декілька світських заходів у Голлівуді.
Як пожартувала сама акторка, відтоді вона дещо погладшала, однак мудрості в неї побільшало:
“Колись давно, до соцмереж, коли я була на багато розмірів менше, але не мудрішою”, - підписала кадри Гаєк.
Шанувальники, свою чергою, кинулися робити компліменти знаменитості і зазначили, що з роками вона як гарне вино - стає все гарнішою:
- Несправедливо публікувати відео з минулого тижня, змушуючи нас думати, що це було давно
- Пані, ви маєте гарний вигляд в будь-якій вазі та віці
- Приголомшлива тоді і приголомшлива зараз!
- Ви просто кров з молоком!
Зазначимо, що Сальма Гаєк широко відома прихильникам кіно за грою у стрічках “Від заходу до світанку”, “Фріда”, “Бандитки”. Артистка стала першою мексиканською акторкою, яка була номінована на премію “Оскар” у 2003 році за найкращу жіночу роль у картині “Фріда”. Гаєк вже 15 років перебуває у шлюбі з французьким мільярдером Франсуа Анрі-Піно, від якого має доньку Валентину.
Нагадаємо, що Сальма Гаєк не з тих зірок, які приховують свій вік та вікові зміни. Так, нещодавно зірка з’явилася на світському заході з посивілим волоссям.
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