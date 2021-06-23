Сальма Гаєк пояснила, чому провалила проби у "Матрицю": "Я ледача"

Сальма Гаєк пояснила, чому провалила проби у "Матрицю": "Я ледача"

Зірка пробувала себе на роль Трініті.

Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк виявляється могла з'явитися у культовій стрічці "Матриця".

Зірка брала участь у кастингу на роль головної героїні Трініті, проте провалила проби. Про що розповіла у програмі Джади Пінкет Сміт - Red Table Talk, яка виходить у Facebook.

Сальма пригадала, як під час проб їй повідомили, що у фільмі треба буде багато бігати, на що вона зауважила, що не зможе цього зробити.

Associated Press

"Я ледача. Я ніколи не ходила в спортзал, а вони сказали мені: "Ти повинна бігти!". "Куди?" Я навіть не можу обійти кімнату без перепочинку", - пожартувала Гаєк.

Вона зазначила, що вважає себе гнучкою та спритною, але при цьому ледачою.

Також Сальма відзначила, що її захопила фізична форма її співрозмовниці Джади Пінкет-Сміт, яка також пробувалась на роль коханої Кіану Рівза.

"Я просто подивилася на цю жінку і подумала про себе: "Ось ким я хочу бути, коли виросту", - віджартувалася зірка.

Зрештою як відомо, Джада так і не отримала роль Трініті, поступившись Керрі Енн Мосс.

Проте спеціально для неї сестри Вачовскі прописали іншого персонажа - капітана Ніобе.

Нагадаємо, що вже наприкінці цього року, глядачі побачать продовження культової стрічки "Матриця", світова прем'єра якої заланована на 22 грудня.

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