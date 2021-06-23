Сальма Гаєк пояснила, чому провалила проби у "Матрицю": "Я ледача"

Зірка пробувала себе на роль Трініті.
Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк виявляється могла з'явитися у культовій стрічці "Матриця".
Зірка брала участь у кастингу на роль головної героїні Трініті, проте провалила проби. Про що розповіла у програмі Джади Пінкет Сміт - Red Table Talk, яка виходить у Facebook.
Сальма пригадала, як під час проб їй повідомили, що у фільмі треба буде багато бігати, на що вона зауважила, що не зможе цього зробити.
"Я ледача. Я ніколи не ходила в спортзал, а вони сказали мені: "Ти повинна бігти!". "Куди?" Я навіть не можу обійти кімнату без перепочинку", - пожартувала Гаєк.
Вона зазначила, що вважає себе гнучкою та спритною, але при цьому ледачою.
Також Сальма відзначила, що її захопила фізична форма її співрозмовниці Джади Пінкет-Сміт, яка також пробувалась на роль коханої Кіану Рівза.
"Я просто подивилася на цю жінку і подумала про себе: "Ось ким я хочу бути, коли виросту", - віджартувалася зірка.
Зрештою як відомо, Джада так і не отримала роль Трініті, поступившись Керрі Енн Мосс.
Проте спеціально для неї сестри Вачовскі прописали іншого персонажа - капітана Ніобе.
Нагадаємо, що вже наприкінці цього року, глядачі побачать продовження культової стрічки "Матриця", світова прем'єра якої заланована на 22 грудня.