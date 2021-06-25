Сальма Гаєк розкрила секрет збільшення своїх грудей: "Бюст і справді був набагато менший"

Сальма Гаєк розкрила секрет збільшення своїх грудей: "Бюст і справді був набагато менший"

Акторка наголосила, що не вдавалася до пластичної хірургії.

Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка днями розповіла, що провалила кастинг у "Матрицю", розкрила і деякі секрети своєї краси.

Так, 54-річна зірка, яка має розкішні жіночні форми, під час шоу Red Table Talk, яке яка виходить у Facebook, розповіла про особливості зміни розміру своїх чималих грудей.

Гаєк з стовідсотковою впевненістю заявила, що груди в неї свої, натуральні, не збільшені за допомогою пластичної хірургії. Хоча й не заперечує, що раніше її бюст був значно менший.

"Багато говорили, що у мене штучно збільшені груди. Я їх не звинувачую! Мій бюст і справді раніше був менше! Так само, як і інші частини мого тіла", - зазначила зірка.

За словами акторки зміни в розмірі сталися за природних умов, таких як вагітність, менопауза і періоди набору ваги.

"У деяких жінок вони стають меншими....Я просто випадково виявилася однією з тих, чиї груди збільшувалися з будь-якого приводу. Наприклад, коли я погладшала, завагітніла, або коли виявилася в періоді менопаузи. Я змінила багато розмірів, моя спина дійсно страждала від цього. Мало людей говорять про проблеми життя з великими грудьми", - розповіла знаментість.

instagram.com/salmahayek

Гаєк зізналася, що почала відчувати симптоми менопаузи після 45 років, до яких належали перепади настрою і приливи. А пізніше почали рости груди, до того ж досить швидко.

Нагадаємо, не так давно Сальма Гаєк закинула ногу та показала неймовірну розтяжку. Знаменитість станцювала запальний брейк.

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