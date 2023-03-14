Сальма Гаєк розвеселила Мережу відео, на якому у розстібнутій сукні їсть руками після "Оскару"

Схоже, з кіновечірки зірка повернулася голодною.
Голлівудська акторка Сальма Гаєк не соромиться показувати себе такою, як вона є.
Так, у Instagram зірка показала, що насправді зробила, коли повернулася додому після церемонії премії "Оскар". Як виявилося, Сальма одразу ж поквапилася на кухню, щоб перекусити.
У ролику Гаєк показала, як насолоджується смачною вечерею, яку їсть просто руками. А щоб було зручніше, акторка ще й розстібнула вишукану сукню, в якій була на церемонії.
"Рада підтримати гламур, але спочатку про головне", - підписала відео акторка.
Шанувальників зірки відео дуже розвеселило. Багато підписників подякували Сальмі, що вона не боїться показувати своє звичне життя та здаватися "не гламурною".
- Це так по-справжньому! Я в захваті!
- Браво, Сальмо! Ти показуєш життя, як воно є!
- Я так само повертаюсь додому після вечірок!
- Голод є голод... навіть коли ти голлівудська зірка.
Зазначимо, що на премії "Оскар" Сальма з'явилася у розкішній червоній сукні з розсипом паєток від бренду Gucci. Знизу вбрання прикрасила бахрома, а образ зірки доповнив сріблястий клатч.
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