Сальма Гаєк розвеселила Мережу відео, на якому у розстібнутій сукні їсть руками після "Оскару"

Голлівудська акторка Сальма Гаєк не соромиться показувати себе такою, як вона є.

Так, у Instagram зірка показала, що насправді зробила, коли повернулася додому після церемонії премії "Оскар". Як виявилося, Сальма одразу ж поквапилася на кухню, щоб перекусити.

У ролику Гаєк показала, як насолоджується смачною вечерею, яку їсть просто руками. А щоб було зручніше, акторка ще й розстібнула вишукану сукню, в якій була на церемонії.

"Рада підтримати гламур, але спочатку про головне", - підписала відео акторка.

Шанувальників зірки відео дуже розвеселило. Багато підписників подякували Сальмі, що вона не боїться показувати своє звичне життя та здаватися "не гламурною".

Це так по-справжньому! Я в захваті!

Браво, Сальмо! Ти показуєш життя, як воно є!

Я так само повертаюсь додому після вечірок!

Голод є голод... навіть коли ти голлівудська зірка.

Зазначимо, що на премії "Оскар" Сальма з'явилася у розкішній червоній сукні з розсипом паєток від бренду Gucci. Знизу вбрання прикрасила бахрома, а образ зірки доповнив сріблястий клатч.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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