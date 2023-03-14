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Сальма Гаєк розвеселила Мережу відео, на якому у розстібнутій сукні їсть руками після "Оскару"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1942
Час на прочитання
1 хв
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Сальма Гаєк розвеселила Мережу відео, на якому у розстібнутій сукні їсть руками після "Оскару"

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Схоже, з кіновечірки зірка повернулася голодною.

Голлівудська акторка Сальма Гаєк не соромиться показувати себе такою, як вона є.

Так, у Instagram зірка показала, що насправді зробила, коли повернулася додому після церемонії премії "Оскар". Як виявилося, Сальма одразу ж поквапилася на кухню, щоб перекусити. 

У ролику Гаєк показала, як насолоджується смачною вечерею, яку їсть просто руками. А щоб було зручніше, акторка ще й розстібнула вишукану сукню, в якій була на церемонії.

"Рада підтримати гламур, але спочатку про головне", - підписала відео акторка.

Шанувальників зірки відео дуже розвеселило. Багато підписників подякували Сальмі, що вона не боїться показувати своє звичне життя та здаватися "не гламурною". 

  • Це так по-справжньому! Я в захваті!
  • Браво, Сальмо! Ти показуєш життя, як воно є!
  • Я так само повертаюсь додому після вечірок!
  • Голод є голод... навіть коли ти голлівудська зірка.

Зазначимо, що на премії "Оскар" Сальма з'явилася у розкішній червоній сукні з розсипом паєток від бренду Gucci. Знизу вбрання прикрасила бахрома, а образ зірки доповнив сріблястий клатч. 

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1942
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