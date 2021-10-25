Сальма Гаєк у бікіні: топ гарячих фото 55-річної акторки

Акторка не припиняє дивувати розкішним виглядом.

Голлівудська акторка Сальма Гаєк звела з розуму не одну сотню чоловіків своєю красою та апетитною фігурою.

Також мексикансько-американська знаменитість змусила заздрити тисячі жінок. Зірці "Від заходу до світанку" та "Фріда" 55 років і, попри вік, вона не припиняє дражнити пікантними фото у бікіні.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала топ знімки Сальми у купальнику.

Сальма Гаєк у бікіні / instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк у бікіні / instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк / instagram.com/salmahayek

Гаєк надає перевагу пляжним вбранням, які вдало підкреслюють її пишні груди та струнку талію.

instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк у бікіні / instagram.com/salmahayek

До слова, одне бікіні зірки і дійсно увійшло в історію. Мова йдеться до вбрання, у якому Сальма постала у сцені з фільму "Від заходу до світанку". Акторка у відвертому купальнику виконала гіпнотичний танець зі змією. Цей момент не раз визнавали одним з найсексуальніших у світовому кінематографі.

Для перегляду відео гортайте праворуч

На Instagram акторки підписалося майже 19 мільйонів фанів. У коментарях вони тішать кумирку приємними повідомленнями.

Фігура просто вогонь!

Розкішний бюст і струнка талія – дивовижно

Ох, ці розкішні форми

Ти – жінка мрії

Сальма Гаєк / instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк / instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

Втім, зірка також неодноразово наривалася на критику. В інтерв’ю Variety Сальма розповідала, що коли набрала декілька кіло заради знімань, на неї почало сильно тиснути суспільство, яке звикло бачити її завжди стрункою. Втім, Гаєк запевняє, що це ненормально, оскільки жіночий організм проходить через безліч природних процесів, зокрема, вагітність, менопаузу або ж зміну гормонального фону.

"Коли ви стаєте старшими, люди чекають, що ви якимось чарівним чином не будете старіти", – сказала тоді вона.

Але Сальма, схоже, дійсно має якийсь еліксир молодості, оскільки, має бездоганний вигляд.

Сальма Гаєк у бікіні / instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк у бікіні / instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання