Сальма Гаєк у м'ятній сукні з глибоким декольте зачарувала образом на весіллі Марка Ентоні

Зірка привітала свого друга та його новоспечену дружину.
Голлівудська акторка Сальма Гаєк зачарувала розкішним вбранням під час святкування весілля співака Марка Ентоні та його нареченої Наді Феррейри.
У Instagram знаменитість поділилася світлиною, зробленою перед початком церемонії. У підписі Сальма привітала подружжя з весіллям.
"Як раз перед тим, як поїхати святкувати свято кохання моїх друзів Марка Ентоні та Наді Феррейри. Хай живе кохання! Та хай живе сальса!", - підписала фото у Мережі акторка.
Зірка завітала на свято у довгій шифоновій сукні м'ятного кольору, прикрашеній стразами. Розкішне вбрання, яке вдало підкреслило пишні груди Сальми, вона доповнила витонченими прикрасами, що перегукувалися з елементами на сукні. Спокусливості образу Гаєк додала червона помада на губах.
Зазначимо, що на весілля до Марка Ентоні та його коханої завітала не лише Сальма, а ще багато інших зірок. Так, серед гостей свята були футболіст Девід Бекхем, колумбійський виконавець Малума, пуерторіканський співак Луїс Фонсі та багато інших.
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