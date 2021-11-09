Сальма Гаєк заявила, що у її будинку живуть привиди: "Один з них – дух черниці"

Сальма Гаєк заявила, що у її будинку живуть привиди: "Один з них – дух черниці"

За словами акторки, медіум нарахував у неї вдома близько 20 привидів.

Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк приголомшила зізнанням, що мешкає у будинку з привидами.

Про це вона розповіла на шоу Еллен Дедженерес. За словами зірки, особисто вона не стикалася вдома з паранормальними явищами, однак персонал, який у неї працював і донька Валентина, були свідками їхньої присутності, пише DailyMail.

Сальма Гаєк з донькою Валентиною / Associated Press

"Я їх не бачила, але хтось начебто не хотів у нашому будинку більше працювати: піаніно грає саме собою, ти не підеш на третій поверх, бо світло вмикається і гасне, двері та вікна самі відчинялися та зачинялися", - пригадала Гаєк.

Артистка розповіла, що поставилася до цього скептично, однак пообіцяла, що приведе якогось медіума, аби він розібрався з потойбічними гостями. "Навіть якщо це неправда, принаймні їм психологічно стане спокійно від думки, що все закінчилося", - сказала тоді собі Сальма.

Втім, легше після приходу спеціаліста не стало. Оскільки він заявив, що у будинку Гаєк мешкає щонайменше 20 привидів і дехто з них не має наміру йти.

Медіум зазначив, що він говорив з доброзичливим духом черниці, яка не хотіла йти. Спеціаліст сказав, що "черниця тут була довше за них і не просить його, аби вони пішли геть". Медіум додав, що "у черниці гарні флюїди, тому вона лишається".

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