Сальма Гаєк ніжно привітала доньку від чоловіка-мільярдера з 18-річчям і показала її рідкісне фото

Сальма Гаєк із донькою / © Associated Press

Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк повідомила про важливе свято в її родині.

У доньки знаменитості від французького мільярдера Франсуа-Арні Піно був день народження. Ба більше, Валентина Палома стала повнолітньою. 21 вересня доньці акторки виповнилося 18 років. Тож Сальма Гаєк присвятила дівчині вітальний допис в Instagram.

Акторка зазначила, що Валентина Палома неабияк добра, мудра, наполеглива, має дотепне почуття гумору. Сальма Гаєк говорить, що роки минають, і її донечка стає все дорослішою й дорослішою. Однак для неї Валентина Палома назавжди залишиться маленькою та омріяною донечкою. Також зірка Голлівуду опублікувала архівне дитяче фото своєї спадкоємиці. На знімку Валентина Палома була зображена ще зовсім маленькою, тож можна звернути увагу, як вона змінилася.

Донька Сальми Гаєк / © instagram.com/salmahayek

«Моя прекрасна королева танців. Тобі виповнилося 18! Так багато всього змінилося у твоєму житті, але ти завжди така ти. Добре серце, мудра душа, сповнена магії, неповторна нестримна сила природи з дотепним почуттям гумору і впертою наполегливістю. Деякі речі ніколи не будуть випадковими, ми любимо тебе завжди, і хоча ти завжди була попереду своїх років, ти завжди будеш у моєму серці моєю омріяною донечкою. З днем народження!» — адресувала доньці акторка.

