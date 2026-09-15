Сальма Гаєк / © Associated Press

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Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк неабияк обурила вчинком.

Артистка вирішила спробувати себе в ролі режисерки. Знаменитість у Мексиці знімає фільм, який отримав назву «Арена». На роль головної акторки зірка Голлівуду покликала британську модель Кару Делевінь. А от вибір головного актора дещо обурює. Сальма Гаєк знімає у своєму кіно одіозного росіянина Юру Борисова, пише Variety.

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До речі, між російським артистом і голлівудською акторкою, схоже, доволі дружні стосунки. Річ у тім, що знаменитість 2 вересня святкувала день народження. Артистці виповнилось 60 років. З нагоди ювілею Сальма Гаєк організувала гучну вечірку в Римі, Італія. Що цікаво, російський актор теж був серед запрошених гостей.

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Сальма Гаєк та Юра Борисов / © Associated Press

Що відомо про Юру Борисова і чому він є одіозним

Юра Борисов — російський актор. Про повномасштабну війну в Україні він уникає коментарів. Однак росіянин активно знімається у пропагандистських фільмах. Окрім того, актор незаконно відвідував анексований Крим, чим порушував державний кордон України та показував свою мовчазну підтримку захоплення півострова Росією. За це Юра Борисов у травні 2020 року опинився в базі сайту «Миротворець». Окрім того, після повномасштабної війни актор залишився жити в Росії, де активно розвиває кар’єру.

Нагадаємо, нещодавно американський репер Каньє Вест збиратися їхати до РФ та розважати росіян. Однак країна-агресорка «кинула» його з концертом. Щоправда, без грошей через це залишились саме росіяни.

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