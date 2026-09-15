ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Сальма Гаєк оскандалилась через одіозного росіянина: запросила його на 60-річчя та зняла у своєму фільмі

Сальма Гаєк вирішила зняли одіозного російського актора у своєму режисерському дебюті. До того ж артистка ще й розважалась із ним у свій день народження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Associated Press

Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк неабияк обурила вчинком.

Артистка вирішила спробувати себе в ролі режисерки. Знаменитість у Мексиці знімає фільм, який отримав назву «Арена». На роль головної акторки зірка Голлівуду покликала британську модель Кару Делевінь. А от вибір головного актора дещо обурює. Сальма Гаєк знімає у своєму кіно одіозного росіянина Юру Борисова, пише Variety.

До речі, між російським артистом і голлівудською акторкою, схоже, доволі дружні стосунки. Річ у тім, що знаменитість 2 вересня святкувала день народження. Артистці виповнилось 60 років. З нагоди ювілею Сальма Гаєк організувала гучну вечірку в Римі, Італія. Що цікаво, російський актор теж був серед запрошених гостей.

Сальма Гаєк та Юра Борисов / © Associated Press

Сальма Гаєк та Юра Борисов / © Associated Press

Що відомо про Юру Борисова і чому він є одіозним

Юра Борисов — російський актор. Про повномасштабну війну в Україні він уникає коментарів. Однак росіянин активно знімається у пропагандистських фільмах. Окрім того, актор незаконно відвідував анексований Крим, чим порушував державний кордон України та показував свою мовчазну підтримку захоплення півострова Росією. За це Юра Борисов у травні 2020 року опинився в базі сайту «Миротворець». Окрім того, після повномасштабної війни актор залишився жити в Росії, де активно розвиває кар’єру.

Нагадаємо, нещодавно американський репер Каньє Вест збиратися їхати до РФ та розважати росіян. Однак країна-агресорка «кинула» його з концертом. Щоправда, без грошей через це залишились саме росіяни.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie