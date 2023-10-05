Самопроголошена "королева ДНР" стала посміховиськом у Мережі: "Можна знімати фільм жахів"

У Мережі шоковані зовнішністю жительки окупованого Донецька, яка перестаралася з пластикою.

Самопроголошена "королева краси" так званої "ДНР" Аліна Андрієвська стала посміховиськом в Мережі.

Зовнішність жительки окупованого Донецька почали активно обговорювати після відео місцевого блогера, яке він розмістив у Tik Tok. "Королевою краси" Андрієвська сама себе прозвала. Вона вважає себе міс так званої "ДНР" та еталоном жіночності.

Аліна Андрієвська / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Ба більше, Андрієвська порівнює себе з королевою Єлизаветою ІІ та заявляє, що прагне бути "натуральною".

Аліна Андрієвська / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Утім, користувачі Мережі виявилися іншої думки. Вони почали висміювати Андрієвську та дорікати їй, що вона взагалі перестаралася з пластикою та процедурами краси, а натуральністю від неї навіть не віє.

Аліна Андрієвська / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Її можна знімати у фільмі жахів без гриму!

Той випадок, коли гроші – зло!

Чудовисько!

Яка республіка, таке й обличчя

Аліна Андрієвська / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак стала посміховиськом. Зовнішність скандальної артистки жорстко висміяли в Мережі.

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