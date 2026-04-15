Сандра Буллок яскраво дебютувала в Instagram і довела до сміху витівкою з блендером

Сандра Буллок / © Associated Press

Американська акторка Сандра Буллок яскраво дебютувала в Instagram і довела до сміху першим дописом.

Коли соцмережа рясніє акаунтами відомих зірок, то артистка утримувалась від цього. Знаменитість не квапилась реєструватися в Instagram. Проте Сандра Буллок нарешті вирішила теж долучитися до соцмережі та створила власний акаунт.

Дебют акторки в Instagram минув доволі яскраво. Знаменитість менше, ніж за пів доби зібрала 4,4 мільйони підписників. А першим дописом зірка Голлівуду взагалі спричинила фурор. Знаменитість насмішила кумедним роликом, де готує коктейль "Маргарита". Акторка це оригінально обіграла. Вона зробила вигляд, ніби ввімкнула блендер за допомогою чарів. Таким чином знаменитість обіграла свою роль у фільмі "Практична магія 2".

Санда Буллок

До речі, приятелька Сандри Буллок – акторка Дженніфер Еністон – відреагувала на її появу в Instagram. Знаменитість дала подрузі зрозуміти, що новий досвід їй сподобається.

"Дехто, кого ми всі дуже любимо, щойно приєднався до Instagram... Сандра Буллок! Це відстій! Тобі дуже сподобається", - пожартувала артистка.

Дженніфер Еністон і Сандра Буллок / © instagram.com/jenniferaniston

