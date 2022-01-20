Саніна, Пивоваров, ONUKA та alyona alyona випустили спільний кліп на потужний трек

Зірки записали композицію "Твій день", яка стала саундтреком комедії "Найкращі вихідні".

Українські виконавці alyona alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та ONUKA представили кліп на пісню "Твій день" — офіційний саундтрек комедії "Найкращі Вихідні".

Вперше трек пролунав влітку 2021 на сцені фестивалю Atlas Weekend після виступу гурту The Hardkiss, який закривав фестиваль. Напередодні знімань фінальної сцени комедії учасники колаборації запросили своїх фанатів лишитися після концерту, аби першими почути фрагмент нової пісні.

ONUKA та alyona alyona

Тисячі людей взяли участь у цій сцені, які стали унікальними для українського кіно: до цього подібне робили на зніманнях "Зірка народилася" (A Star is Born) та "Богемна рапсодія" (​​Bohemian Rhapsody).

"Працювалося разом дуже круто, адже я всіх хлопців і дівчат знаю давно. Вони наші добрі знайомі, друзі, і люди, яких я дуже поважаю у нашому бізнесі. В цілому, з кожним із них рано чи пізно виникала думка зробити якусь колаборацію, і я щаслива, що вона у нас вийшла саме у роботі над таким масштабним і цікавим проектом. Ми не тільки всі разом виконали цю пісню, ми її всі разом і написали, тобто це була співпраця від початку до кінця", – розповідає Юлія Саніна.

Текст пісні написали alyona alyona, Артем Пивоваров, Юлія Саніна (The HARDKISS) та Onuka, а Євген Філатов (The Maneken) виступив у ролі саундпродюсера.

ONUKA

Чотири різних історії режисер кліпу та фільму Влад Климчук передав завдяки кольоровому світлу, яке змінюється відповідно до партій кожного з виконавців. Різні за звучанням, манерою та жанром виконання артисти точно передають настрій та ідею фільму.

ONUKA, alyona alyona, Юлія Саніна та Артем Пивоваров

Комедія "Найкращі Вихідні" насичена сучасною українською музикою. У фільмі можна буде почути хіти не лише Артема Пивоварова, The HARDKISS та alyona alyona, а й SunSay, Latexfauna, Wellboy, KALUSH та багатьох інших. В історіях героїв комедії можна буде почути літній поп, рок та гітарну лірику, хіп-хоп і техно, а також електропоп. І це ще одна причина сходити у кіно — поринути в атмосферу та насолодитися крутою музикою.

alyona alyona

Нагадаємо, "Найкращі вихідні" – це спільний проєкт Atlas Weekend та FILM.UA Group. У головних ролях: Дар'я Петрожицька, Еліас Райхерт, Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Георгій Хостікоєв, Наталія Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Валерій Морозов.

Дивіться комедію "Найкращі Вихідні" від 2 лютого 2022 року в усіх кінотеатрах країни.

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