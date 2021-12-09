Саніна станцювала японський танець у новому гостросюжетному кліпі The Hardkiss

Гурт випустив видовищне відео на трек "Сестра".

Гурт The Hardkiss випустив новий видовищнийкліп на трек "Сестра" з альбому "Жива і не залізна", який вийшов у травні цього року.

Це гостросюжетний трилер про сестринство та порятунок. Ігрові кліпи із сюжетними лініями гурт The Hardkiss знімає дуже рідко — це завжди експеримент. Головну ідею ілюстрації пісні "Сестра" Вал Бебко та Юлія Саніна виношували близько трьох місяців.

"Були варіанти зняти ліричну та повсякденну історію, але ми зрештою зупинилися на драйві та кіношному арті. Під час підготовки до кліпу ми з Юлею переглянули два-три десятки найголовніших світових екшенів. Такої кількості бойовиків ми, мабуть, за останні десять років не бачили. Надихалися…", - розповів креативний продюсер гурту Вал Бебко.

Ілля Колотій

Головні ролі у відео зіграли фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та 18-річна українська акторка Аліна Чебан.

Ілля Колотій

"На дівчину ми звернули увагу цього літа – на зніманнях фільму "Найкращі вихідні". Аліна має таку яскраву й харизматичну зовнішність! Ми ще не вигадали сюжет для "Сестри", але вже бачили в цій ролі дівчину, – розповідає Юля. – Наша "Сестра" це історія спасіння. Кліп схожий на сцену з фільму, де глядач має право сам вигадати початок і фінал".

Ілля Колотій

"Japanese Dancer" – саме так можна назвати Юлію Саніну в новій історії The Hardkiss. У кліпі "Сестра" є танцювальний фрагмент, який для фронтвумен гурту поставила хореограф Лада Касинець, а дія відбувається на фантазійному Сході.

"Відтворити "японські мотиви" в Києві виявилося не так просто. Для цього довелося намучитися з локаціями та навіть перебудувати хол київського готелю "Національний", – розповідає й усміхається Вал. – Ми будували-будували та збудували. А потім усе рознесли на дрібні шматочки… Приємного перегляду, брати та сестри!".

Пісня "Сестра" неодмінно увійде до трек-листу ювілейного шоу "Десять", який гурт The Hardkiss представить 18 червня 2022-го на НСК "Олімпійський".

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