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Санта Дімопулос через проблеми зі здоров'ям набрала зайві кіло

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Санта Дімопулос через проблеми зі здоров'ям набрала зайві кіло

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

На вагу артистки вплинув збій у гормональній системі.

Українська співачка Санта Дімопулос розсекретила, як тримає свою фігуру у тонусі.

Як зізналась виконавиця в Instagram-stories, у неї був збій у гормональній системі, що впливає тепер на її вагу. Зокрема, артистка постійно то набирає зайвих шість кіло, то позбудеться їх.

Нині Санта тримає фігуру у тонусі, аби більше не погладшати. Співачка регулярно виконує фізичні вправи та намагається дотримуватися правильного харчування. До речі, влітку артистці допомагають худнути піші прогулянки та танці.

"Якщо чесно, то моя вага гуляє в межах 6 кг і це погано. Був збій у гормональній системі, і зараз я не в тій формі, в якій хотілося б. Але оскільки регулярно тренуюсь і намагаюся харчуватися правильно – фігура "не пливе". Влітку я багато ходжу, танцюю та сміюся", - поділилася артистка.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

До речі, фани запримітили, що час від часу в сторіз Санта може показатися з алкогольним напоєм, тож поцікавилися, як вона поєднує це з правильним харчуванням. Дімопулос запевнила, що все потрібно споживати в міру та розумно. Тобто якщо артистка випила келих алкогольного напою, отже не буде їсти нічого шкідливого.

"Якщо хочу випити - п'ю, але не заїдаю це солодким, мучним. У звичайному побутовому або робочому режимі намагаюся не вживати алкоголь взагалі, а літо на те й літо. Я тільки з часом зрозуміла, що не можна впадати в крайнощі, до того ж це стосується всього. Якщо я в стресі заганяю себе в правильне харчування і режим, то це все – зрив. Якщо все в міру, але зі здоровим орієнтиром на здоров'я, – то все буде супер", - наголосила артистка.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

До слова, хоч Санта Дімопулос говорить, що набрала зайві кіло, однак коли вона публікує фото, де постає у купальнику, то отримує чимало компліментів. Нещодавно артистка посвітила стрункою фігурою в бікіні на одному з пляжів Іспанії.

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