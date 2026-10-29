Санта Дімопулос і Андрій Джеджула показали сина у день 18-річчя та розчулили зізнаннями

Андрій Джеджула та Санта Дімопулос

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Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель відсвяткував 18-річчя, а зіркові батьки зворушили Мережу емоційними привітаннями та щирими зізнаннями.

Юнак офіційно став повнолітнім. З нагоди свята обоє батьків присвятили йому дописи в Instagram. На спільному фото, зробленому під час відпочинку в Дубаї, Даніель уже помітно вищий за маму. Співачка зізналася, що дуже пишається ним. Водночас Андрій Джеджула поділився архівними кадрами сина та звернувся до нього з особливими словами.

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Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Санта не приховувала своїх почуттів і дала зрозуміти, що для неї Даніель назавжди залишиться її маленьким хлопчиком, навіть попри те, що тепер він уже дорослий. Артистка наголосила на любові до сина та захопленні його особистими якостями. Публікація викликала теплу реакцію підписників, які також привітали іменинника з повноліттям.

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Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула теж присвятив Даніелю зворушливий допис. Телеведучий перерахував риси, які цінує в синові, та підкреслив, що вже вважає його справжнім чоловіком.

«Ти вже справжній чоловік! Сильний та потужний, кмітливий та розумний, красивий та харизматичний, добрий і відкритий», — написав шоумен.

Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Окрім привітань, Джеджула поділився із сином життєвими настановами. Він пояснив, що його суворі слова та повчання завжди мали на меті допомогти Даніелю стати мудрішим і підготуватися до дорослого життя. Тепер батько бажає йому сміливо йти власним шляхом, вірити у свої сили та не відмовлятися від мрій.

«Я бажаю тобі ніколи не зупинятися мріяти і створювати своє майбутнє, таке, яке хочеш сам для себе і хотів би для свого сина! У світі немає обмежень… ТИ МОЖЕШ ВСЕ!!!», — наголосив Андрій Джеджула.

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Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Наостанок телеведучий побажав синові завжди залишатися на світлому боці життя. Для обох батьків 18-річчя Даніеля стало особливою нагодою згадати роки його дорослішання та підтримати його на початку нового життєвого етапу.

Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули Даніель / © instagram.com/djedjula

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос розчулила відео зустрічі 17-річного сина з молодшою донькою після тривалої розлуки.

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